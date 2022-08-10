Бабушка рядом, а папа — нет: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка в платье цвета клубники танцует в свой день рождения

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она ведет передачу «Секрет на миллион», а также зачастую ее зовут на концерты, премии и фестивали.
Лера в 51 год продолжает следить за внешностью и фигурой, а стилисты подбирают ей современные наряды. Однако она любит сидеть дома с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.
Этим летом Кудрявцева уехала в отпуск. Она проводит время в Болгарии. Телеведущая приехала с мамой, а вот Макаров с ней не поехал.
Блондинка видится с друзьями, а на днях к ней приезжала Лариса Гузеева. А вот 9 августа Лера устроила праздник для своей наследницы, которой исполнилось 4 годика.
Примечательно, что Лера вечером собрала друзей. Она пела песню и преподнесла имениннице торт. Малышка была в пышном платье цвета клубники с рукавами-фонариками и принтом. Она радовалась тому, что к ней обращено все внимание. А потом начались танцы. Мария плясала с подругами своей мамы. В кадр попала и бабушка именинницы. Кудрявцева прогуливалась с ней после вечеринки.
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Поклонники восхитились маленькой красоткой. Многие отметили, девочка растет копией мамы. Другие опечалились, что рядом не было Макарова. Однако папа поздравил ее в соцсетях.
«Ну что за ангел», «Какая девочка», «Это так чудесно» «А папа не рядом», «Она могла танцевать с папой», «Платье у нее роскошное», «Обожаю эту принцессу», «Как красиво! Выросла модницей, в маму», — прокомментировали пост подписчики.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды