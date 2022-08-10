Бабушка рядом, а папа — нет: Кудрявцева показала, как четырехлетняя дочка в платье цвета клубники танцует в свой день рождения

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих. Она ведет передачу «Секрет на миллион», а также зачастую ее зовут на концерты, премии и фестивали.

Лера в 51 год продолжает следить за внешностью и фигурой, а стилисты подбирают ей современные наряды. Однако она любит сидеть дома с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией.