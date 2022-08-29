«Вот это фигура, мать!»: Муцениеце в безрукавке на голое тело и самых модных брюках сезона вышла в свет

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что сериал «Закрытая школа» принес ей славу и толчок в карьере.

Она также познакомилась там с Павлом Прилучным, который стал ее мужем. Но несмотря на рождение двоих детей, они развелись в 2020 году. Звезда не скрывала, что такой шаг ей дался тяжело.