«Вот это фигура, мать!»: Муцениеце в безрукавке на голое тело и самых модных брюках сезона вышла в свет

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что сериал «Закрытая школа» принес ей славу и толчок в карьере.
Она также познакомилась там с Павлом Прилучным, который стал ее мужем. Но несмотря на рождение двоих детей, они развелись в 2020 году. Звезда не скрывала, что такой шаг ей дался тяжело.
Однако у Муцениеце после расставания со звездой «Мажора» стало больше съемок. При этом она постройнела и даже наряды выбирает теперь еще женственнее. Пока о личной жизни актриса умалчивает. А вот Прилучный на днях сыграл пышную свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян.
На этот раз Агата не стала комментировать происходящее в жизни бывшего мужа. 28 августа она впервые за долгое время вышла в свет. Актриса предстала на премьере картины «Просто человек» в рамках МКФ.
Она вышла на ковровую дорожку в костюме цвета сочной травы. Муцениеце надела безрукавку на голое тело и ультрамодные струящиеся брюки, которые скрывают изъяны фигуры. Она решила показать рельефный живот.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Мы это сделали! Поздравляю нас «Просто людей»! Фильм показали! В рамках МКФ! Я просто горжусь всеми, кто шел этот путь, я вас люблю!» — заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица! А как идет зеленый», «Ого, у тебя пресс», «Какая шикарная Агата, глаз не отвести», «Самая естественная и самая красивая», «Зеленый — это ваш цвет!», «Вот это фигура, мать!» — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды