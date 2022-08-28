«После развода расцвела»: Муцениеце в просвечивающем платье блеснула мощными бедрами на сцене

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что начинала карьеру модели, но съемки ей стали нравится больше.
Роль в сериале «Закрытая школа» сделала ее известной. Она успела сняться во многих фильмах и сериалах. Примечательно, что ей удалось стать мамой двоих детей. Однако с мужем Павлом Прилучным она рассталась в 2020 году, прожив с ним почти 10 лет вместе.
Примечательно, что в этом году у Павла появилась новая возлюбленная. Он сыграл свадьбу с Зепюр Брутян, которая моложе его на 8 лет. актер также дал интервью, в котором заявил, что счастлив с новой супругой и никто никогда его так не поддерживал, как она. Агата комментировать свадьбу бывшего мужа не стала. Однако она 27 августа выложила смелое фото.
Примечательно, что в кадре Муцениеце позировала в мини-платье с эффектом мерцания. Она редко оголят ноги, но на этот раз актриса блеснула красотой своих бедер. Просвечивающий наряд позволил ей показать свои достоинства. Босоножки на шпильке дополняли женственный наряд. Фото было сделано во время съемок, где она позировала на сцене.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«С днем кино! Товарищи!» – заявила звезда.
Однако поклонники стали обсуждать свадьбу Прилучного. Многие постарались поддержать Агату и восхитились тем, как она выглядит.
«Как так можно найти женщину похоже как две капли на твою бывшую? Это значит что он не хочет забыть тебя, Агата, никогда», «Какое счастье, что вы от него освободились!», «Он все ещё любит Агату и забыть не может», «Какая вы красотка», «После развода расцвела», «Все у вас впереди! Такая куколка», — стали писать подписчики.