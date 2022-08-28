«После развода расцвела»: Муцениеце в просвечивающем платье блеснула мощными бедрами на сцене

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что начинала карьеру модели, но съемки ей стали нравится больше.

Роль в сериале «Закрытая школа» сделала ее известной. Она успела сняться во многих фильмах и сериалах. Примечательно, что ей удалось стать мамой двоих детей. Однако с мужем Павлом Прилучным она рассталась в 2020 году, прожив с ним почти 10 лет вместе.