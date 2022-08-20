Пока папа с новой возлюбленной: Муцениеце запечатлела подросших детей Прилучного на природе

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она появляется в сериалах и кино. Многие зрители полюбили ее за роль в «Закрытой школе».
А потом она также снялась с Александром Робаком в комедии «Честный развод», которая тоже полюбилась публике. Несмотря на свою занятость, звезда растит двоих детей.
Почти 10 лет Агата прожила в браке с Павлом Прилучным. Она родила сына Тимофея и дочку Мию. После развода бывшие супруги стараются по очереди проводить время с наследниками. Недавно Муцениеце отдохнула с ними в родной деревне. А вот Павел уехал на Мальдивы с новой возлюбленной Зепюр Брутян.
В последнее время Муцениеце часто выходит в свет. Но 20 августа она посвятила время детям. Актриса увезла их за город. На природе состоялась вечеринка. Тимофея смог повеселиться, как и его сестра.
В соцсети Агата поделилась кадром, на котором наследники стоит перед столом, на который поставили огромный торт. При этом сын Прилучного с грустью скорчил лицо, словно не может больше кушать. А вот Мия была готова начать трапезу.
Мия и Тимофея Прилучный. Фото: соцсети звезды
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«А кто ты на этом празднике жизни? Тима или Мия?» – написала артистка.
Поклонники отметили, что сын Муцениеце возмужал. Многие заметили, что он похож на папу. Другие поразились тому, что Мия все больше похожа на маму. «Какие классные», «Ого, это Тимофей?», «Какие они крутые на этом фот», «Кажется, что сын уже не может видеть сладости», «Он копия папы», «Мия такая лапочка, вся в маму», — стали писать подписчики.