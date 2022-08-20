Пока папа с новой возлюбленной: Муцениеце запечатлела подросших детей Прилучного на природе

Агата Муцениеце уже давно стала известной актрисой. Она появляется в сериалах и кино. Многие зрители полюбили ее за роль в «Закрытой школе».

А потом она также снялась с Александром Робаком в комедии «Честный развод», которая тоже полюбилась публике. Несмотря на свою занятость, звезда растит двоих детей.