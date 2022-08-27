Счастливый и влюбленный: Прилучный закружил в страстном танце Брутян, сорвав с нее юбку на публике

Павел Прилучный уже много лет играет в кино. Он прославился благодаря проектам «На игре», «Закрытая школа» и «Мажор».
Актер давно покорил миллионы сердце своих поклонниц, но почти 10 лет он был в браке с Агатой Муцениеце. Однако в 2020 году они расстались. Примечательно, что долгое время артист скрывал, что у него закрутился новый роман.
Примечательно, что у Павла были отношения с Мирославой Карпович. Однако актер заверяет, что у них не было романа. В этом году он представил публике Зепюр Брутян. Артист признался, что они сначала дружили, а когда встретились весной, то он на третий день ей сделал предложение руки и сердца. 25 августа влюбленные устроили пышную свадьбу.
Торжество прошло на вилле возле водоема. Невеста была в пышном платье со шлейфом сказочной красоты. Потом Зепюр облачилась в костюм с узкими брюками и юбкой. Влюбленные не только станцевали медленный танец. Они решили устроить настоящее шоу. Вместе с другими танцорами Прилучный зажигательно двигался, кружил невесту и сорвал юбку с избранницы, продолжив танцевать.
«Самый счастливый день в моей жизни», – призналась Брутян.
Поклонники восхитились роскошным праздником. Многие уже назвали эту свадьбу событием года. А молодая жена Прилучного сразила публику красотой и точеной фигурой. «Вы очень красивая невеста», «Господи! Какая же вы красивая», «Невероятная красоточка! Счастья вам, любви бесконечной», «Боже, вы невероятные! Так подходите друг, не передать словами», — прокомментировали пост подписчики.