Счастливый и влюбленный: Прилучный закружил в страстном танце Брутян, сорвав с нее юбку на публике

Павел Прилучный уже много лет играет в кино. Он прославился благодаря проектам «На игре», «Закрытая школа» и «Мажор».

Актер давно покорил миллионы сердце своих поклонниц, но почти 10 лет он был в браке с Агатой Муцениеце. Однако в 2020 году они расстались. Примечательно, что долгое время артист скрывал, что у него закрутился новый роман.