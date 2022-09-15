«Похоже, разгоряченная»: Бузова без макияжа в спортивном костюме устроила странные танцы на улице в Сочи

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она прославилась благодаря скандальному шоу «Дом-2». Примечательно, что артистка настолько привыкла жить под прицелами камер, что теперь сама демонстрирует почти каждый свой шаг в соцсетях. Она облачается в яркие наряды, позирует в бикини и посещает светские рауты.
Недавно Ольга отдохнула в Турции, а потом решила отправиться в Сочи. Она делилась пляжными фото, поэтому поклонники решили, что артистка устроила себе еще один отпуск. Но накануне она призналась, что купила дом на курорте. Бузова отметила это событие в ресторане. По некоторым данным, она потратила около 35 миллионов на новое жилье.
А вот 15 сентября в Сети появилось видео, на котором она предстала в спортивном костюме и без макияжа. Ольга устроила танцы прямо у дверей заведения, где стоял скрипач. Она активно двигалась под музыку.
«Обед на Красной поляне», – похвасталась звезда.
Поклонникам показалось странным это видео. Многие посчитали, что Бузова побаловала себя не только вкусным обедом. «Ну хоть публику повеселила», «Что за кривляния», «Без фильтров совсем другая», «Похоже, разгоряченная», «Вот это отметила», «Как в старые времена», «Оля, по танцам видно, что ты едва стоишь», — стали писать подписчики.