«Мечты всегда сбываются»: Барановская запечатлела младшего сына Аршавина на футбольном поле

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она построила карьеру, когда от нее ушел Андрей Аршавин. Знаменитый футболист оставил семью ради другой женщины.

Он даже некоторое время не общался с детьми. Но потом возобновил с ним встречи. Юлия воспитывает троих наследников: Артема, Яну и Арсения.