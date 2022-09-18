«Мечты всегда сбываются»: Барановская запечатлела младшего сына Аршавина на футбольном поле

Юлия Барановская уже много лет работает на телевидении. Она построила карьеру, когда от нее ушел Андрей Аршавин. Знаменитый футболист оставил семью ради другой женщины.
Он даже некоторое время не общался с детьми. Но потом возобновил с ним встречи. Юлия воспитывает троих наследников: Артема, Яну и Арсения.
Минувшим летом Юлия отдыхала чаще, чем раньше. Передачи, в которых она снимается уже несколько лет, перестали выходить в эфир. При этом многодетная мама вела концерты и появлялась вечеринках. Также она уделяла внимание детям. 1 сентября каждого наследника Барановская отвела в школу, так как они учатся в разных учебных заведениях.
На этот роз Юлия сообщила, что снова снимается в передаче «Мужское/Женское». А вот 17 сентября она посвятила выходной младшему сыну. Арсений вышел на футбольное поле и сделал все, как профессиональные игроки, перекрестился, пожал руку виртуальному сопернику, пробежал по газону.
«А ведь мечты всегда сбываются. И твои, Арсений, тоже обязательно сбудутся. Я и все наши друзья всегда с тобой рядом», – написала звезда.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что 10-летний Арсений копия своего отца и может добиться еще большего успеха, чем Андрея Аршавин в футболе. «Ну, что за красавчик!», «Пусть будет таким же великим футболистом, как папа, но человечным, как мама», «Копия Аршавин», — стали писать подписчики. Напомним, что мальчик с малых лет занимается футболом.