Барановская обрадовала телезрителей новостью о возвращении шоу «Мужское / Женское»

Популярное телешоу «Мужское / Женское» вернется в эфир «Первого канала» совсем скоро. Об этом сообщила 13 сентября Юлия Барановская.

Телеведущая опубликовала в социальных сетях видео со съемок программы, любимой многими россиянами. Судя по отрывку видео, вести шоу Юлия будет в паре с Александром Гордоном, как и раньше.

«Мужское / Женское» не появлялось в эфир с конца февраля, как и многие другие развлекательные передачи Первого. В начале сентября гендиректор канала Константин Эрнст пообещал, что вскоре развлекательные шоу вернутся.

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