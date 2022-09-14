Барановская обрадовала телезрителей новостью о возвращении шоу «Мужское / Женское»

Популярное телешоу «Мужское / Женское» вернется в эфир «Первого канала» совсем скоро. Об этом сообщила 13 сентября Юлия Барановская.
Телеведущая опубликовала в социальных сетях видео со съемок программы, любимой многими россиянами. Судя по отрывку видео, вести шоу Юлия будет в паре с Александром Гордоном, как и раньше.
«Мужское / Женское» не появлялось в эфир с конца февраля, как и многие другие развлекательные передачи Первого. В начале сентября гендиректор канала Константин Эрнст пообещал, что вскоре развлекательные шоу вернутся.
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Зрителей новость действительно обрадовала.
«Ну, наконец-то, дождались! Чисто житейская передача, а все эти «маски», «аватары» - чушь собачья», - написала в комментариях одна из подписчиц Барановской.