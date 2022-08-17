Сверкнула изящными лодыжками: Нетребко в белых шортах эффектно нырнула в лазурное море с яхты

Оперная дива проводит время с мужем, сыном и друзьями на яхте у турецких берегов.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Оперная певица выступала на сцене во многих странах. Она часто поет в дуэте с мужем Юсифом Эйвазовым.

В прошлом году артистка даже получила престижную награду от королевы Швеции. Примечательно, что в этом году она даже несколько месяцев была без работы, но ей удалось вернуться на сцену.

Этим летом Анна приезжала в Италию. Она там успела не только насладиться прогулками и увидеться с друзьями. Певица дала несколько концертов.

Она каждый раз демонстрировала новые наряды. В 50 лет артистка может похвастаться огромным гардеробом. Она не боится носить короткие платья, яркие украшения и шляпки.

На днях Анна приехала в Турцию. Она успела отметиться на банкете у коллеги, который отпраздновал день рождения. Также артистка покрасовалась в платье оверсайз.

А вот 17 августа она уже отдыхала на яхте с семьей и друзьями. Оперная дива облачилась в купальник и белую пижаму с шортами-бермудами.  Она эффектно нырнула в лазурную воду прямо в одежде, сверкнув изящными лодыжками.

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Потом оперная дива красовалась на яхте. Она обнажила стройны ножки. Примечательно, что Нетребко также покаталась на гидроцикле вслед за мужем и сыном. Она не скрывает, что любит проводить время активно. 

Поклонники восхитились не только тем, как выглядит артистка, но и ее жизнерадостностью. «Вот что продлевает жизнь», «Вы вообще не стареете», «Ох, какая вы крутая», «Эффектно прыгнули», «Хочется с вами чилить на яхте», «Аннушка, как круто, что вы умеете наслаждаться жизнью», — прокомментировали пост подписчики.

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

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