Сверкнула изящными лодыжками: Нетребко в белых шортах эффектно нырнула в лазурное море с яхты

Анна Нетребко уже давно стала мировой знаменитостью. Оперная певица выступала на сцене во многих странах. Она часто поет в дуэте с мужем Юсифом Эйвазовым.

В прошлом году артистка даже получила престижную награду от королевы Швеции. Примечательно, что в этом году она даже несколько месяцев была без работы, но ей удалось вернуться на сцену.