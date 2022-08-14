«Каникулы начались»: Нетребко в коралловом платье свободного кроя и босоножках приехала на банкет с семьей

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она объездила Европу, выступала перед королевами и королями. Певица не раз пела в Нью-Йорке.

Сама она живет в Вене, но очень много гастролирует. Однако в этом году артистка больше отдыхает, так как некоторые театры перестали с ней работать, ряд концертов пришлось отменить.