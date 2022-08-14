«Каникулы начались»: Нетребко в коралловом платье свободного кроя и босоножках приехала на банкет с семьей

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она объездила Европу, выступала перед королевами и королями. Певица не раз пела в Нью-Йорке.
Сама она живет в Вене, но очень много гастролирует. Однако в этом году артистка больше отдыхает, так как некоторые театры перестали с ней работать, ряд концертов пришлось отменить.
Недавно Анна посетила Италию. Там она провела несколько недель. Певица не только давала концерты, но и каждый раз демонстрировала яркие образы. В свои 50 лет она может позволить себе носить короткие платья и шорты.
Нетребко на днях была в Вероне. Она не только выступила для публики, но и успела прогуляться с сыном Тьяго.
На этот раз Анна устроила себе отпуск. Она отправилась в Турцию на побережье Эгейского моря с сыном и мужем Юсифом Эйвазовым. 13 августа они отправились на банкент, который устроил на природе азербайджанский артист Эльчин Яшар оглы Азизов.
Для такого случая Нетребко нарядилась в платье свободного кроя и бирюзовые босоножки со стразами на шпильке. Лук дополнило крупное колье. Артистка распустила волосы и сделала яркий макияж.
Анна Нетребко и сын Тьяго. Фото: соцсети звезды
«Каникулы начались! Вот мальчик уже окружен девочками! А кто у нас именинник? Вот он! Поем песню на 1-2-3! С нем рождения тебя!» – сказала звезда.
Поклонники восхитились образом оперной дивы. Многие отметили, что Анна выглядит роскошно. Другие поразились тому, как вырос ее сын. Юсиф на мероприятии был в белых брюках и желтой куртке. Он несколько лет назад похудел и продолжает держать себя в форме.