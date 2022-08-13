«Поеду плавать и лежать на солнце»: Нетребко в мини-платье с кружевом и сумкой Dolce&Gabbana щегольнула на отдыхе

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир как оперная артистка. Анна настолько востребованная, что переехала жить в Вену, чтобы было легко путешествовать по Европе во время гастролей.
Однако в этом году она сцене она стала выступать реже, так как некоторые театры перестали с ней работать. Звезда пообещала вернуться и сделала это весной.
Этим летом Анна приехала в Италию, где дала гастроли. Она выступала на сцене с мужем Юсифом Эйвазовым. Свободное время певица посвящала прогулкам с сыном Тьяго и встречам с друзьями.
Артистка славится своим чувством стиля. За несколько недель она продемонстрировала короткие платья, шорты, наряды в стиле бохо.
Нетребко осталась в восторге от времени, которое провела в Вероне. На этот раз оперная дива поделилась кадрами, на которых прогуливалась в струящемся мини-платье с кружевом и вырезом.
Легкий наряд дополнили золотая сумка Dolce&Gabbana и сумка Gucci. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«До скорого, Верона! Спасибо за это время! Поеду плавать и лежать на солнце», – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Балдежная такая!», «Шикарный образ», «Какая же вы красивая, ну просто», «Как вам идет это платье, Аня!», «Приятных каникул! Отдохните там и за меня тоже», — прокомментировали пост подписчики.