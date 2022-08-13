«Поеду плавать и лежать на солнце»: Нетребко в мини-платье с кружевом и сумкой Dolce&Gabbana щегольнула на отдыхе

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир как оперная артистка. Анна настолько востребованная, что переехала жить в Вену, чтобы было легко путешествовать по Европе во время гастролей.

Однако в этом году она сцене она стала выступать реже, так как некоторые театры перестали с ней работать. Звезда пообещала вернуться и сделала это весной.