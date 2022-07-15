Стильно и броско: Подольская в костюме в горох с шортами-бермудами предстала на вечеринке

Наталья Подольская была участницей пятой «Фабрики звезд». Она также ездила на конкурс «Евровидение». В 40 лет артистка продолжает строить карьеру и каждый год выпускает новые треки.

Примечательно, что она смогла обрести счастье в личной жизни. Звезда состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят двоих сыновей.