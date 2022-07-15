Стильно и броско: Подольская в костюме в горох с шортами-бермудами предстала на вечеринке

Наталья Подольская была участницей пятой «Фабрики звезд». Она также ездила на конкурс «Евровидение». В 40 лет артистка продолжает строить карьеру и каждый год выпускает новые треки.
Примечательно, что она смогла обрести счастье в личной жизни. Звезда состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Они растят двоих сыновей.
В последнее время Наталья часто покупает себе обновки. Ей нравятся романтические платья и яркие костюмы. На этот раз она решила использовать один из самых трендовых принтов сезона.
Примечательно, что 14 июля артистка отправилась на вечеринку. Она появилась в месте, где дизайн выполнен в розовых тонах.
Для светского раута Подольская предпочла облачиться в костюм с серого цвета в крупный горох. Удлиненный жакет скрыл изъяны фигуры, а шорты-бермуды подчеркнули стройность ног. Образ она дополнила босоножками на шпильке.
«Если я не в розовом, то розовый вокруг меня», – написала звезда.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что у нее всегда интересные образы.
«Просто шикарная», «Выглядите круто», «Прям „Красотка“ в новой версии!», «А вам идут такие наряды», «Сморитесь свежо! Цвет такой необычный», «Крупный горох! Ой, как же это шикарно», «Ножки у вас стройные», «Хочется видеть фигуру», — стали писать подписчики.