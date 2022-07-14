Танцы на кухне: Подольская в платье с принтом «мильфлер» повеселилась с Пресняковым и Бондарчук

Певица решила устроить двойное свидание. Светлана Бондарчук пришла к ней со своим мужем.
Наталья Подольская

Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц. Она выступает на сцене с тех пор, как к ней пришла слава на шоу «Фабрика звезд».

Рыжеволосая артистка позже очаровала Владимира Преснякова и они сыграли свадьбу. Теперь у пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. 

В последнее время Наталья все чаще дает концерты и выходит в свет. Накануне она похвасталась своими обновками. А также в гостях у нее оказалась Светлана Бондарчук со своим мужем Сергеем Харченко. 

Певица облачилась в мини-платье с принтом «мильфлер». В одном стиле с ней была одета и Светлана, которая устроила танцы прям на газах Преснякова. Пары веселились на кухне и общались. 

«Вечер необычен тем, что у нас тут необычные гости! Опа! А это значит, что дальше будет интересно», – сказала Подольская.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Бондарчук в 53 года. Многие также признались, у Подольской всегда дома интересные гости. 

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Напомним, что Светлана снимает свое шоу. Она уже брала интервью у Ольги Бузовой и других селебрити. Возможно, что и Наталья решила ей раскрыть свои тайны.

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