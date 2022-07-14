Танцы на кухне: Подольская в платье с принтом «мильфлер» повеселилась с Пресняковым и Бондарчук

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц. Она выступает на сцене с тех пор, как к ней пришла слава на шоу «Фабрика звезд».

Рыжеволосая артистка позже очаровала Владимира Преснякова и они сыграли свадьбу. Теперь у пары подрастают сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.