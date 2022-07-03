Пока Подольская жарила шашлык: Пресняков покатался с годовалым сыном на самокале

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене и знакома публике благодаря шоу «Фабрика звезд». Она смогла завоевать сердц Владимира Преснякова.
У супругов подрастают двое сыновей: семилетний Артемий и годовалый Иван. Несмотря на большое количество забот, артистка успевает давать концерты, ездить на съемки и несколько раз в год ездит на море.
Так накануне Наталья выступила в родном Могилеве. Когда она вернулась домой, то ее ждала семья. Певица поделилась кадрами, на которых Пресняков гуляет с младшим сыном.
Они вместе покатались на электрическом самокате по району, где живут. При этом маленький Иван был в шортах и панамке. Он был одет в одном стиле с папой.
А в это время Подольская вышла на террасу и стала готовить шашлык. Она облачилась в брюки розового цвета и футболку в тон. Однако сын Артемий мешал ей, прося срочной помощи. Но певица отвлекаться от готовки не стала, а ее наследник покривлялся на камеру.
В итоге за столом собралась почти ся семья. В гостях у пары была сестра-двойняшка певицы Юлиана со своими дочками. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие также поразились тому, как хорошо готовит Наталья.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.