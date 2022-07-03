Пока Подольская жарила шашлык: Пресняков покатался с годовалым сыном на самокале

А в это время Подольская вышла на террасу и стала готовить шашлык. Она облачилась в брюки розового цвета и футболку в тон. Однако сын Артемий мешал ей, прося срочной помощи. Но певица отвлекаться от готовки не стала, а ее наследник покривлялся на камеру.

В итоге за столом собралась почти ся семья. В гостях у пары была сестра-двойняшка певицы Юлиана со своими дочками. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие также поразились тому, как хорошо готовит Наталья.

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