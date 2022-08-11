Все испортила сумочка: Нетребко отметилась на прогулке в коротком платье с вырезом и рукавами-буфами

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря своему вокалу и была удостоена престижных наград. Артистка живет в Вене, но часто приезжает в Россию.

Однако в этом году в ее жизни произошли перемены. Теперь не все театры с ней сотрудничают, поэтому звезда даже отменила ряд концертов.