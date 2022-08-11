Все испортила сумочка: Нетребко отметилась на прогулке в коротком платье с вырезом и рукавами-буфами

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась благодаря своему вокалу и была удостоена престижных наград. Артистка живет в Вене, но часто приезжает в Россию.
Однако в этом году в ее жизни произошли перемены. Теперь не все театры с ней сотрудничают, поэтому звезда даже отменила ряд концертов.
Но Анна вернулась на сцену. Этим летом она много путешествует. Певица приехала в Италию, где успевает давать концерты и посвящать время прогулкам. На днях артистка побывала в парке с сыном Тьяго.
Каждый раз она выбирает яркие образы. В 50 лет Нетребко с радостью экспериментирует и не боится показывать достоинства фигуры.
Также Анна успела щегольнуть на прогулку в коротком платье с кружевом оливкового цвета. Лук подчеркнул ее загорелые ноги.
Певица также надела соломенную шляпу с прямыми полями и босоножки. Наряд завершила золотистая сумка. Нетребко предпочла наряд на запах, который может стройнить.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А вот для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист-имиджмейкер Алсу Арна.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Анна Нетребко в романтичном платье, которое актуально в этом сезоне. Пышные рукава-буфы, открытое декольте и короткая длинна. Здесь стоило прикрыть либо бюст, либо ноги. Я бы рекомендовала прикрыть грудь, тогда можно было бы оставить такую длину и показать стройные ноги.
Шляпка гармонично смотрится с обувью, в чем ее плюс, но тогда с ней вступает в резонанс обувь. Под такую сумку плотную по фактуре и в таком насыщенном золотом достаточно богатом цвете можно представить и с шубой.
Здесь также летние почти пляжные босоножки. Однозначно, сумка выбрала неуместно. Ее нужно заменить. Сумку лучше выбрать легкую, не кожаную», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.