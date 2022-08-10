«С элементами этники и бохо»: Нетребко в модном платье-халате макси и чалме вышла на прогулку в парке

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Певица не скрывает, что ее гастроли обычно расписаны на год вперед. Она живет в Вене, но дома проводит крайне мало времени.
Однако из-за пандемии артистка три месяца была без работы. В этом году также отменилось несколько ее концертов. Поэтому ей удалось весной устроить себе отпуск.
Недавно Анна вернулась на сцену в Европе. Этим летом она приехала в Италию. Там певица не только дает концерты. Она предпочитает свободное время посвящать прогулкам и поездкам. Каждый раз артистка демонстрирует новые луки. Нетребко славится своим чувством стиля. Она не боится экспериментировать с образами.
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Накануне Анна покрасовалась в вязаном платье. Она решила подчеркнуть стройные ноги. А вот 9 августа певица отправилась в парк Сигурта, где провела время с сыном Тьяго.
Она облачилась в платье-халат макси с цветочным принтом. Наряд с пуговица она дополнила сланцами и чалмой. На пальцах звезда красовались перстни.
На этот раз Нетребко вытянула силуэт, скрыв изъяны фигуры.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Прекрасные ландшафты, растения и даже животные. Парк довольно большой и рекомендуется передвигаться на электро машинках. Рекомендую!» – заявила артистка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. А для сайта Teleprogramma.pro оценил модельер Наз Маер.
«Летний яркий образ с элементами этники и бохо. От бохо яркий принт и натуральные материалы. Этника представлена силуэтом платья и головным убором, традиционным для женщин некоторых народностей африканского континента.
Я бы порекомендовал Анне подпоясаться шнурком в тон платья (красным, белыми или синим) или подчеркнуть талию тесьмой под стать украшению на обуви.
Но в целом у меня нет претензий к комплекту: он яркий, он модный, он к месту, он вытянул силуэт. Со всеми задачами, которые большинство женщин возлагает на одежду в отпуске, этот образ справился», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro