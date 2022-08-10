«С элементами этники и бохо»: Нетребко в модном платье-халате макси и чалме вышла на прогулку в парке

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Певица не скрывает, что ее гастроли обычно расписаны на год вперед. Она живет в Вене, но дома проводит крайне мало времени.

Однако из-за пандемии артистка три месяца была без работы. В этом году также отменилось несколько ее концертов. Поэтому ей удалось весной устроить себе отпуск.