Мгновенно молодит: Нетребко в остромодном вязаном платье и косынке отметилась в Италии

Этим летом Нетребко успела посетить несколько стран. Она дает концерты в Италии, где бывает практически каждый год.

Гуляя по городам певица всегда демонстрирует яркие наряды. Она обладает нестандартной фигурой, но умело скрывает недостатки. Анна любит необычные сумки, обувь и аксессуары.

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