Мгновенно молодит: Нетребко в остромодном вязаном платье и косынке отметилась в Италии

Оперная дива в необычном образе насладилась теплой погодой в Вероне. Она поужинала в ресторане, прошлась по знаменитым улочкам.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Анна Нетребко давно стала знаменитой оперной певицей. Она выступала в Нью-Йорке, Париже, Милане. Сама артистка живет в Вене.

Когда началась пандемия, некоторое время она была без работы, но потом приезжала в Россию с гастролями. Теперь у нее тоже появились проблемы с работой, но ей удалось вернуться на сцену в Европе.

Этим летом Нетребко успела посетить несколько стран. Она дает концерты в Италии, где бывает практически каждый год.

Гуляя по городам певица всегда демонстрирует яркие наряды. Она обладает нестандартной фигурой, но умело скрывает недостатки. Анна любит необычные сумки, обувь и аксессуары. 

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9 августа оперная дива решила провести время, отправившись гулять, смотреть на город с башки. Она облачилась в вязаное мини-платье и косынку в таком же стиле. Нетребко решила волосы заплести в косички и собрать их в два пучка.

Она дополнила лук сланцами с перьями, круглой сумкой и солнцезащитными очками.  Наряд позволил ей сделать акцент на тонких щиколотках и загаре.

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Вечером Нетребко отправилась в ресторан. Она отведала черную пасту. Певица не скрывает, что любит пробовать разные блюда. В каждой стране она посещает местные рестораны.

При этом спорт артистка ненавидит. Однако она ведет активный образ жизни, почти каждый день устраивая длительные прогулки с мужем и сыном или друзьями.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты считают, что певица постройнела и даже помолодела благодаря образу. 

«Ох, вам тут словно 30 лет», «Какая красотка», «Наряд бомбический», «Как вы все продумываете до деталей! Крутая», «Безумно стильно», «Вы тут прям девочка», — стали писать подписчики.

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