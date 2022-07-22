«В тренде этого сезона»: Федорова предстала в белоснежном костюме с брюками палаццо, которые мгновенно стройнят

Оксана Федорова является телеведущей, а также редактором одного журнала. Она часто организовывает светские рауты и участвует в концертах.
Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» в 44 года может похвастаться стройностью. Также она регулярно выходит в свет в вечерних платьях.
Этим летом Оксана съездила в Сочи с мужем и дочкой Елизаветой. Также у нее растет сын Федор. Телеведущая то и дело облачается в летние наряды. Она предпочитает подчеркивать свои достоинства и скрывать недостатки.
На этот раз Федорова приняла участие в торжественном мероприятии. На публике она предстала в белоснежном костюме со струящимися брюками палаццо.
Блузка в тон подчеркнула ее легкий загар. Светская львица также сделала пышную укладку и неброский макияж. Она успела принять участие в фотосессии и дать интервью.
Поклонники восхитились ее монохромным образом. Многие сравнили Оксану со статным лебедем. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
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«Великолепный образ! Очень элегантный, красивый костюм. Любая деталь этого костюма в тренде этого сезона. Это и пиджак, и брюки палаццо.
Такой наряд безусловно будет стройнить, потому что однотонный верх и них выстраивает вертикаль, которая стройнит. Во-вторых, брюки палаццо тоже, если они правильно подобраны, они всегда будут стройнить.
К тому же, белый цвет придает легкости. Вы можете представить мысленно два кубика: белый и черный. Белый всегда будет казаться легче, чем черный. Поэтому я всегда рекомендую даже дамам с формами белый цвет, потому что он добавляет легкости», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.
Елена Бестави. Фото: Teleprogramma.pro