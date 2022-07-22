«В тренде этого сезона»: Федорова предстала в белоснежном костюме с брюками палаццо, которые мгновенно стройнят

Оксана Федорова является телеведущей, а также редактором одного журнала. Она часто организовывает светские рауты и участвует в концертах.

Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная» в 44 года может похвастаться стройностью. Также она регулярно выходит в свет в вечерних платьях.