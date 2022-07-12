Просто леди: Оксана Федорова в невесомом платье молочного цвета и лоферах Chanel отметилась в Сочи

Оксана Федорова уже много лет занимается тем, что организует разные мероприятия, участвует в фотосессиях и других съемках.

После победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» она прославилась на весь мир. Одно время Оксана работала на телевидении. Она не скрывает, что теперь уже предпочитает заниматься другими проектами.