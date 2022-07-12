Просто леди: Оксана Федорова в невесомом платье молочного цвета и лоферах Chanel отметилась в Сочи

Оксана Федорова уже много лет занимается тем, что организует разные мероприятия, участвует в фотосессиях и других съемках.
После победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» она прославилась на весь мир. Одно время Оксана работала на телевидении. Она не скрывает, что теперь уже предпочитает заниматься другими проектами.
И хоть прошло 20 лет, Оксана может по-прежнему похвастаться стройностью и моложавым видом. Она родила двоих детей — сына Федора и дочку Елизавету. Этим летом светская львица с семье отдыхает в Сочи.
Если первое время она предпочитала пляжный отдых, то теперь устроила прогулку. Федорова предстала в белом невесомом платье на тонких бретельках. Лук она дополнила лоферами Chanel песочного цвета и шляпкой.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова в 44 года. Многие осыпали ее комплиментами. К слову, струящиеся летние платья накануне примерила и Агата Муцениеце.
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