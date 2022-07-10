Отдых в Сочи: Оксана Федорова в юбке-футляре появилась на выступлении дочки, рожденной от офицера

Оксана Федорова 20 лет назад прославилась на весь мир, когда получила корону и звание «Мисс Вселенная». Теперь она часто ведет не только передачи, но и концерты.

В сои 44 года артистка также следит за внешностью и часто хвастается новыми нарядами. Главной поддержкой и опорой для нее стал муж Андрей Бородин, офицер ФСБ.