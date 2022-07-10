Отдых в Сочи: Оксана Федорова в юбке-футляре появилась на выступлении дочки, рожденной от офицера

Оксана Федорова 20 лет назад прославилась на весь мир, когда получила корону и звание «Мисс Вселенная». Теперь она часто ведет не только передачи, но и концерты.
В сои 44 года артистка также следит за внешностью и часто хвастается новыми нарядами. Главной поддержкой и опорой для нее стал муж Андрей Бородин, офицер ФСБ.
Обычно Оксана едва находит время на отдых. Она главный редактор журнала Moda Topical. Порой звезда даже посещает танцевальные турниры. Но уже третий год подряд летом телеведущая находит время и отправляется с семьей в Сочи. Там в балетном лагере занимается ее дочка Елизавета.
На этот раз Федорова в белой блузке и юбке-футляре вышла на променад. Ее лук дополнили сандалии. Она сделала акцент на изящных щиколотках.
Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды
Как оказалось, Оксана пришла на отчетный концерт. Ее дочка танцевала в сиреневой пачке. Скоро ей исполнится девять лет. Телеведущая наблюдала за ее успехами. Также у звезды растет сын Федор. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Федорова.
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Оксана Федорова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Вы похожи на учительницу», «Красоты не убавилось», «Какая дочка милая», «Ой, как старается Лиза», «Грациозный ребенок растет», «Красотой она пошла в вас», «Ну что за артистка! Вау», «Очень рады вас видеть с дочкой», — прокомментировали пост подписчики.