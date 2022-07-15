«Кажется полнее»: Федорова в алом платье в пол с пышными рукавами отметилась на публике в Сочи

Победительница красоты приняла участие в концерте. Она продемонстрировала не только яркий наряд, но и вокальные данные. Однако ее образ оказался не самым удачным, об этом поведала имидж-стилист Елена Бестави.
Оксана Федорова

Оксана Федорова. Фото: соцсети звезды

Оксана Федорова уже давно не участвует в конкурсах красоты, но ее приглашают на подобные мероприятия в качестве члена жюри.

Уже 20 лет прошло с того момента, как она победила в конкурсе «Мисс Вселенная». Оксана теперь жена офицера ФСБ Андрея Бородина и воспитывает двоих детей: Федора и Елизавету.

Примечательно, что Оксана в свои 44 года может похвастаться стройной фигурой. Она часто носит костюмы или романтичные платья из легкой ткани. Не так давно светская львица приехала в Сочи с семьей. Как оказалось, там она собралась не только отдыхать. 

Накануне Федорова приняла участие в концерте. Она появилась на публике в алом платье в пол с эффектом мерцания и пышными рукавами. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Артистка также распустила волосы. 

«Наша новая программа «Ночи Мадрида», которую мы представили в Сочи в органном зале филармонии, не оставила никого равнодушным. Рецепт вечера – прекрасная музыка, для которой нет преград и запретов, испанская поэзия», – отметила звезда.

Поклонники пришли в восторг. Многие ее осыпали комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.

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«Очень красивое концертное платье. Мне очень нравится его шлейф! Пышные рукава – все еще тренд сезона. Но если говорить с точки зрения коррекции фигуры, то я бы их немного укоротила.

В тот момент, когда Оксана держит перед собой руки, эти пышные рукава дают объем в зоне талии. Дальше у нас идут женственные бедра, поэтому она кажется полнее, чем есть на самом деле. 

Сместив акцент, мы сделали бы силуэт более изящным. Во-вторых, любые блестки, стразы, блеск на ткани добавляет объем, это нужно учитывать. Если есть необходимость корректировать фигуру, то нужно стараться избегать этого блеска. Либо стразы наносить более редко», - поделилась мнением эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

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