«Кажется полнее»: Федорова в алом платье в пол с пышными рукавами отметилась на публике в Сочи

Поклонники пришли в восторг. Многие ее осыпали комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.

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«Очень красивое концертное платье. Мне очень нравится его шлейф! Пышные рукава – все еще тренд сезона. Но если говорить с точки зрения коррекции фигуры, то я бы их немного укоротила.

В тот момент, когда Оксана держит перед собой руки, эти пышные рукава дают объем в зоне талии. Дальше у нас идут женственные бедра, поэтому она кажется полнее, чем есть на самом деле.

Сместив акцент, мы сделали бы силуэт более изящным. Во-вторых, любые блестки, стразы, блеск на ткани добавляет объем, это нужно учитывать. Если есть необходимость корректировать фигуру, то нужно стараться избегать этого блеска. Либо стразы наносить более редко», - поделилась мнением эксперт.