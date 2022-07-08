Стильно и женственно: Лопырева в черном платье-годе с ягодным принтом вышла в свет

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей престижного титула «Мисс Россия». Благодаря конкурсам красоты она стала узнаваема и даже работала на телевидении.

Также блондинка дефилировала по подиумам. Последние два года она живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. Но летом звезда решила прилететь в Москву.