Стильно и женственно: Лопырева в черном платье-годе с ягодным принтом вышла в свет

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей престижного титула «Мисс Россия». Благодаря конкурсам красоты она стала узнаваема и даже работала на телевидении.
Также блондинка дефилировала по подиумам. Последние два года она живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. Но летом звезда решила прилететь в Москву.
Виктория предпочитает выглядеть максимально женственно. В ее гардеробе много платьев. Также ее редко можно увидеть без каблуков. На днях светская львица побывала на красной дорожке. Она выбрала комбинезон и жакет для такого случая.
А вот накануне Лопырева посетила несколько мест. Она отправилась в бутик к молодым дизайнерам, где примерила черное платье-годе с ягодным принтом. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Она также примерила наряд с белым воротником «Клодин».
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
А вот вечером она отправилась на презентацию книги Игоря Сивова, который является мужем Нющи. Певица тоже была там с дочкой Симбой. Со знаменитой семьей Лопырева дружит много лет. На этот раз она снова выбрала черное платье, но уже с рукавами-фонариками.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что у нее безупречный вкус. Другие поразились тому, в какой форме находится модель.
Игорь Сивов и Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды