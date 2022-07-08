Стильно и женственно: Лопырева в черном платье-годе с ягодным принтом вышла в свет

Российская телеведущая решила поддержать молодых дизайнеров. А также она увиделась с певицей Нюшей.
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Виктория Лопырева в свое время стала обладательницей престижного титула «Мисс Россия». Благодаря конкурсам красоты она стала узнаваема и даже работала на телевидении.

Также блондинка дефилировала по подиумам. Последние два года она живет в Дубае, где растит сына Марка Лео. Но летом звезда решила прилететь в Москву.

Виктория предпочитает выглядеть максимально женственно. В ее гардеробе много платьев. Также ее редко можно увидеть без каблуков. На днях светская львица побывала на красной дорожке. Она выбрала комбинезон и жакет для такого случая. 

А вот накануне Лопырева посетила несколько мест. Она отправилась в бутик к молодым дизайнерам, где примерила черное платье-годе с ягодным принтом. Наряд выгодно подчеркнул ее фигуру. Она также примерила наряд с белым воротником «Клодин».

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

А вот вечером она отправилась на презентацию книги Игоря Сивова, который является мужем Нющи. Певица тоже была там с дочкой Симбой. Со знаменитой семьей Лопырева дружит много лет. На этот раз она снова выбрала черное платье, но уже с рукавами-фонариками. 

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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что у нее безупречный вкус. Другие поразились тому, в какой форме находится модель.

 

Игорь Сивов и Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

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