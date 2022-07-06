С акцентом на щиколотки: Лопырева в черном комбинезоне и трендовых лоферах появилась на красной дорожке в Москве

Знаменитая победительница конкурсов красоты впервые за долгое время вышла в свет в Москве. Она насладилась премьерой комедии «Булки».
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Виктория Лопырева является известной телеведущей и моделью. Однако слава к ней пришла, когда уроженка Ростова-на-Дону победила в конкурсе «Мисс Россия».

Теперь она частая гостья на светских раутах и кинофестивалях. Уже два года звезда предпочитает жить в Дубае, где участвует в фотосессиях и организует разные мероприятия.

Недавно Виктория отдохнула на Сейшелах, а потом приехала в Москву. Она уже успела повидаться с певицей Нюшей, которую знает много лет. А 5 июля блондинка впервые за долгое время вышла в свет в Москве. Она предстала на премьере фильма «Булки», в котором снялась Кристина Асмус.

На красной дорожке Лопырева позировала в черном комбинезоне и белом жакете с удлиненным низом. Лук дополнили трендовые лоферы на тракторной подошве. 

«Как же я соскучилась по российскому кино и по российской прессе, конечно. Получили большое удовольствие от фильма», – поделилась звезда.

К слову, благодаря наряду она подчеркнула изящные щиколотки. Многие селебрити предпочитают делать акцент на свои достоинства, выбирая наряд. 

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие осыпали комплиментами 38-летнюю маму. «Роскошный образ», «Такая счастливая на этих кадрах», «Выглядите просто шикарно, такая элегантная», «Какой у вас утонченный и красивый образ», «Образ очень красивый», — прокомментировали пост подписчики.

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

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