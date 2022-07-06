С акцентом на щиколотки: Лопырева в черном комбинезоне и трендовых лоферах появилась на красной дорожке в Москве

Виктория Лопырева является известной телеведущей и моделью. Однако слава к ней пришла, когда уроженка Ростова-на-Дону победила в конкурсе «Мисс Россия».

Теперь она частая гостья на светских раутах и кинофестивалях. Уже два года звезда предпочитает жить в Дубае, где участвует в фотосессиях и организует разные мероприятия.