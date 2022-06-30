Вот это гены: Лопырева в розовых брюках с высокой посадкой и твидовом жакете предстала с моложавой мамой

Телеведущая приехала в Россию с сыном. Она поздравила свою родительницу с днем рождения.
Виктория Лопырева

Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды

Виктория Лопырева является победительницей конкурса «Мисс Россия». Она не скрывает, что после того, как ей вручили корону, многие именитые персоны стали приглашать ее на светские рауты и кинофестивали.

Модель одно время работала на телевидении, но теперь предпочитает участвовать в фотосессиях и организовывать разные мероприятия. 

Примечательно, что недавно Виктория отдохнула на Сейшелах. Она хвасталась своими нарядами. А на днях модель прилетела в Москву с сыном Марко Лео. Она успела повидаться с певицей Нюшей, так как они давно дружат.

А накануне Лопырева отправилась в ресторан, где день рождения отметила ее мама Ирина. мальчик вручил своей бабушке букет цветов. 

Сама Виктория облачилась в розовые брюки с высокой посадкой и модный твидовый жакет. Она назвала свою маму лучшей в мире. 

А вот поклонники поразились тому, как молодо выглядит ее родительница. К слову, Ирина в молодости тоже была моделью, а потом стала журналисткой и предпринимательницей. 

«Какая у вас красивая мама», «Ох, вот от кого такие гены», «В вашей семье все женщины красивые», Очень эффектная мама«, «Какой у вас крутой наряд», «Ну, две красотки», — стали писать подписчики.

Виктория Лопырева с мамой. Фото: соцсети звезды

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