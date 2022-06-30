Вот это гены: Лопырева в розовых брюках с высокой посадкой и твидовом жакете предстала с моложавой мамой

Виктория Лопырева является победительницей конкурса «Мисс Россия». Она не скрывает, что после того, как ей вручили корону, многие именитые персоны стали приглашать ее на светские рауты и кинофестивали.

Модель одно время работала на телевидении, но теперь предпочитает участвовать в фотосессиях и организовывать разные мероприятия.