Вот это гены: Лопырева в розовых брюках с высокой посадкой и твидовом жакете предстала с моложавой мамой

Виктория Лопырева является победительницей конкурса «Мисс Россия». Она не скрывает, что после того, как ей вручили корону, многие именитые персоны стали приглашать ее на светские рауты и кинофестивали.
Модель одно время работала на телевидении, но теперь предпочитает участвовать в фотосессиях и организовывать разные мероприятия.
Примечательно, что недавно Виктория отдохнула на Сейшелах. Она хвасталась своими нарядами. А на днях модель прилетела в Москву с сыном Марко Лео. Она успела повидаться с певицей Нюшей, так как они давно дружат.
А накануне Лопырева отправилась в ресторан, где день рождения отметила ее мама Ирина. мальчик вручил своей бабушке букет цветов.
Сама Виктория облачилась в розовые брюки с высокой посадкой и модный твидовый жакет. Она назвала свою маму лучшей в мире.
А вот поклонники поразились тому, как молодо выглядит ее родительница. К слову, Ирина в молодости тоже была моделью, а потом стала журналисткой и предпринимательницей.
«Какая у вас красивая мама», «Ох, вот от кого такие гены», «В вашей семье все женщины красивые», Очень эффектная мама«, «Какой у вас крутой наряд», «Ну, две красотки», — стали писать подписчики.
Виктория Лопырева с мамой. Фото: соцсети звезды