«Считается трендом»: 54-летняя Валерия в кожаном платье с асимметричной юбкой выступила на шоу Плющенко

Валерия уже много лет выступает на публике. В ее копилке большое количество хитов. Она не скрывает, что много занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Артистка также часто экспериментирует с образами. Она носит ботфорты, короткие платья. Многие с трудом могут поверить, что звезда стала бабушкой. Она любит нянчиться с внучкой Селин.
Этой осенью Валерия отменила концерты. Но при этом она выступает на праздниках и снимается в телепередачах. Для появления на публике певица выбирает яркие образы. Недавно она щегольнула в фатиновой юбке и берете.
А на днях Евгений Плющенко устроил шоу в честь своего юбилея. На нем выступили го друзья, включая Филиппа Киркорова. Исполнила свой хит и Валерия, которая отметилась на публике в эффектном платье с кожаной юбкой и открытым плечом. Наряд подчеркнул ее фигуру. Певица дополнила лук ботфортами.
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Валерия. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит 54-летняя артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Платье Валерии очень стильное. Я бы даже сказал - это сильная дизайнерская работа. Во-первых, мне очень нравится асимметрия. Она не банальная - скошеный рукав, голое плечо, выступающий край, а - интересно обыграна. Напомню, что в этом сезоне асимметричный крой считается трендом.
Во-вторых, невозможно не отметить эклектику в фактурах. Кожаная юбка с эффектом маскулинности и женственная шелковая блуза.
Однако, этот образ совершенно не идёт Валерии, хоть платье и сидит идеально. Валерия относится к типажу женщин, которые даже в глубокой старости выглядят по-детски, не стареют, но лишь когда придерживают стиля наивная романтика. В противном случае, получается как на фото», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro