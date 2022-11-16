«Считается трендом»: 54-летняя Валерия в кожаном платье с асимметричной юбкой выступила на шоу Плющенко

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 54-летняя артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Платье Валерии очень стильное. Я бы даже сказал - это сильная дизайнерская работа. Во-первых, мне очень нравится асимметрия. Она не банальная - скошеный рукав, голое плечо, выступающий край, а - интересно обыграна. Напомню, что в этом сезоне асимметричный крой считается трендом.

Во-вторых, невозможно не отметить эклектику в фактурах. Кожаная юбка с эффектом маскулинности и женственная шелковая блуза.

Однако, этот образ совершенно не идёт Валерии, хоть платье и сидит идеально. Валерия относится к типажу женщин, которые даже в глубокой старости выглядят по-детски, не стареют, но лишь когда придерживают стиля наивная романтика. В противном случае, получается как на фото», – высказался эксперт.