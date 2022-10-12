«Перчатки – трендовая вещь»: Валерия в юбке из фатина и берете цвета сочной травы отметилась на публике

На этот раз Валерия отметилась на публике в пышной юбке из фатина и приталенном черном жакете с брошью. Наряд также дополнили сапоги на каблуке. Но разбавить тотал блек образ артистка решила беретом цвета сочной травы и перчатками.

Поклонники были восхищены тем, как элегантно выглядит певица даже зимой. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.