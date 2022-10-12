«Перчатки – трендовая вещь»: Валерия в юбке из фатина и берете цвета сочной травы отметилась на публике

Валерия выступает на сцене большую часть жизни. Она может похвастаться большим количеством хитом. В 54 года певица может похвастаться стройностью. Примечательно, что она много внимания уделяет спорту. Также артистка не боится выглядеть броско и постоянно экспериментирует с образами. Недавно она выступила в модном платье в горох.
Примечательно, что Валерия и в обычной жизни выглядит броско. Этой осенью она уже отметилась в модной джинсовой юбке и джемпере яркого цвета. Певица ценит комфорт, но не забывает уделять внимание деталям.
На этот раз Валерия отметилась на публике в пышной юбке из фатина и приталенном черном жакете с брошью. Наряд также дополнили сапоги на каблуке. Но разбавить тотал блек образ артистка решила беретом цвета сочной травы и перчатками.
Поклонники были восхищены тем, как элегантно выглядит певица даже зимой. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.
Валерия. Фото: соцсети звезды
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«Образ смотрится более, чем целостно, придраться особо не к чему, перчатки достаточно трендовая вещь, и к тому же, отлично перекликаются с беретом, который сегодня также продолжает набирать модные обороты. Воздушная юбка с элементом фатина прекрасно сочетается с брутальным жакетом, тем самым добавляя некий баланс в образ», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro