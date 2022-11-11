«Кто кого кормит, Селин? Бабуля!»: Валерия предстала с подросшей внучкой за ужином (видео)

Валерия уже много лет выступает на сцене. Она продолжает не только выпускать новые песни, но и снимает клипы. Артистка частая гостья на телевизионных передачах. А вот концерты она недавно отменила, поэтому все чаще проводит время с родными. Также певица много занимается спортом. В 54 года она может похвастаться точеной фигурой.
Не все знают, что у Валерии трое детей. А больше года назад она стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина появилась дочка Селин. Певица часто забирает кроху к себе домой и любит гулять с ней. На этот раз Иосиф Пригожин заснял, как прошел их ужин.
Малышка сидела в специальном стульчике. У нее был розовый нагрудник. Валерия набирала мясо и макароны в ложечку и кормила внучку. Но при этом и девочка кормила свою бабушку прямо с рук.
«Огурчиком угощаешь Валерию, Селинка? Кто кого кормит, Селин? Бабуля! А меня не будешь угощать?» – спросил Пригожин.
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«Друг друга кормить—лучшее занятие», – отметила певица.
Поклонники восхитились кадрами. Многие заметили, что Селин подросла. «Как приятно наблюдать за этим», «Какая замечательная девчушка! И красоточка!», «Сразу видно, что это бабушкино счастье», «Селинка очень на вас похожа. На мой взгляд, просто маленькая копия Валерии», «Обе красавицы! Отличная генетика!» — стали писать подписчики.
Валерия с внучкой. Фото: соцсети звезды