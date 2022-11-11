«Кто кого кормит, Селин? Бабуля!»: Валерия предстала с подросшей внучкой за ужином (видео)

Не все знают, что у Валерии трое детей. А больше года назад она стала бабушкой. У ее сына Арсения Шульгина появилась дочка Селин. Певица часто забирает кроху к себе домой и любит гулять с ней. На этот раз Иосиф Пригожин заснял, как прошел их ужин.

Малышка сидела в специальном стульчике. У нее был розовый нагрудник. Валерия набирала мясо и макароны в ложечку и кормила внучку. Но при этом и девочка кормила свою бабушку прямо с рук.

«Огурчиком угощаешь Валерию, Селинка? Кто кого кормит, Селин? Бабуля! А меня не будешь угощать?» – спросил Пригожин.

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