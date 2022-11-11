«Это тренд»: Нюша в черном мини-платье и кожаном жакете оверсайз отметилась на публике

Нюша является одной из самых известных исполнительниц в России. Она выпустила множество хитов. Однако ее жизнь изменилась после свадьбы. Теперь артистка редко выступает на сцене. Вместе с мужем Игорем Сивовым она растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году звезда родила сына Саффрона.
Вот уже девять месяцев Нюша живет в Дубае с семьей. Она лишь иногда приезжает в Москву. Певица погружена в материнство, но находит время для вечеринок. Недавно в пижамном костюме она появилась в гостях у Елены Блиновской. А вот в ресторан с мужем артистка отправилась в пудровом платье.
Примечательно, что накануне Нюша выложила фото, на котором красовалась на ковровой дорожке. Она предстала в черном мини-платье по фигуре и кожаном жакете, который накинула на плечи. В руках певица держала переливающий клатч. Наряд выгодно подчеркнул ее загорелые ноги. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Нюша. Фото: соцсети звезды
Образ звезды оценила для сайта Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова.
«Образ не плохой с точки зрения целостности, с точки зрения характера. Черный total look в последние несколько сезонов возвращается в моду. Какое-то время он уступал место темно-синему total look, а сейчас черный опять возвращается – это тренд. Плюс текстура кожи тоже отдельный тренд в предстоящем сезоне. В этом направлении Нюша молодец.
Но здесь ошиблись парикмахеры и визажисты. К такому образу предполагаются более дерзкие прически и макияж. А они сделали такой классический образ с локонами, Голливуд. В соотвествии с трендами это не очень хорошо. Я бы сделала динамичные стрелки и высокий пучок с эффектом влажных волос. Это одна из самых актуальных причесок не только на сезон осень-зиму, но и на весну-лето 2023 года», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro