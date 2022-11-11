«Это тренд»: Нюша в черном мини-платье и кожаном жакете оверсайз отметилась на публике

Образ звезды оценила для сайта Teleprogramma.pro стилист Надя Иванова.

«Образ не плохой с точки зрения целостности, с точки зрения характера. Черный total look в последние несколько сезонов возвращается в моду. Какое-то время он уступал место темно-синему total look, а сейчас черный опять возвращается – это тренд. Плюс текстура кожи тоже отдельный тренд в предстоящем сезоне. В этом направлении Нюша молодец.

Но здесь ошиблись парикмахеры и визажисты. К такому образу предполагаются более дерзкие прически и макияж. А они сделали такой классический образ с локонами, Голливуд. В соотвествии с трендами это не очень хорошо. Я бы сделала динамичные стрелки и высокий пучок с эффектом влажных волос. Это одна из самых актуальных причесок не только на сезон осень-зиму, но и на весну-лето 2023 года», – высказалась эксперт.