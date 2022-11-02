Устроили посиделки: Нюша в костюме в полоску в пижамном стиле появилась в гостях у Блиновской в Дубае

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов. Примечательно, что в последние годы артистка редко выступает. Она сама признавалась, что поставила творчество на паузу. Пока певица посвящает себя семье. Вместе с мужем Игорем Сивовым она растит двоих детей.
Иногда Нюша видится с друзьями. На днях она отметилась на бранче, где щегольнула в оранжевом мини-платье и сандалиях. А теперь певица отправилась в гости к Елене Блиновской, которая создала марафон желаний. Они устроили совместные посиделки. Артистка была в костюме в полоску в пижамном стиле. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.
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Нюша и Елена Блиновская. Фото: соцсети звезды
«Дорогая Елена, я поздравляю тебя с международной презентацией трансформационной игры «путь желаний».
Уверена, что игра поможет многим людям трансформировать свою жизнь в лучшую сторону.
Погружаясь в нее, ты сам себе отвечаешь на вопросы, как на сеансе у отличного психолога, который не отвечает на твои вопросы, а подводит к тому, чтобы ты сам это сделал, и главное — сделал выводы.
Классный процесс диалога с собой. Особенно сейчас, когда практически каждому это так важно», — написала звезда.
Нюша и Елена Блиновская. Фото: соцсети звезды
Нюша принимает участие в новом «трансформационном» проекте Блиновской. Многие поклонники удивились этому, так как ранее многие раскритиковали ее — заподозрили, что она инфоцыганка. Фанаты поразились, что артистка ее поддерживает. Другие посчитали странным наряд звезды, решив, что она просто пришла в пижаме.
Нюша. Фото: соцсети звезды