Устроили посиделки: Нюша в костюме в полоску в пижамном стиле появилась в гостях у Блиновской в Дубае

Иногда Нюша видится с друзьями. На днях она отметилась на бранче, где щегольнула в оранжевом мини-платье и сандалиях. А теперь певица отправилась в гости к Елене Блиновской, которая создала марафон желаний. Они устроили совместные посиделки. Артистка была в костюме в полоску в пижамном стиле. Наряд скрыл изъяны ее фигуры.

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