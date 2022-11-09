Разрядилась для мужа: Нюша в «голом» платье с разрезами на талии блеснула формами в ресторане

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что выпустила хиты «Чудо», «Цунами», «Наедине». Примечательно, что вот уже два года певица большую часть времени посвящает семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу, а в прошлом году у нее родился сын Саффрон. Поклонники обвиняют звезду в том, что она забросила творчество.
Не так давно Нюша отпраздновала день рождения дочки. Она устроила вечеринку в Дубае, где живет уже несколько месяцев. Там были и сыновья Сивова от первого брака. Примечательно, что ранее призналась, что пережила измену в прошлом году, но простила супруга.
А 9 ноября Нюша отправилась в фешенебельный ресторан в Дубае. Сивов решил устроить для нее романтический вечер. Певица нарядилась по такому случаю. Она щегольнула в нюдовом платье с драпировкой и разрезами на талии. Примечательно, что она сняла видео, на котором вышагивает с мужем. При этом она блеснула своими формами.
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Поклонники отметили, что артистка роскошно выглядит. Одни похвалили ее «голое» платье, а другие посчитали лук слишком смелым. «Выглядите на миллион», «Какая красотка», «Ну как вы его простили! Ох, девушка», «Шикарные формы», «Может стоить быть скромнее? Мама двоих детей», — стали писать подписчики.
Нюша и Игорь Сивов. Фото: соцсети звезды