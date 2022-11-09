Разрядилась для мужа: Нюша в «голом» платье с разрезами на талии блеснула формами в ресторане

А 9 ноября Нюша отправилась в фешенебельный ресторан в Дубае. Сивов решил устроить для нее романтический вечер. Певица нарядилась по такому случаю. Она щегольнула в нюдовом платье с драпировкой и разрезами на талии. Примечательно, что она сняла видео, на котором вышагивает с мужем. При этом она блеснула своими формами.

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