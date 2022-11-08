Три поколения семьи вместе: Нюша в коротком платье предстала с мамой, дочкой и сыном на публике

Нюша может похвастаться тем, что выпустила множество хитов. Строить карьеру ей помогал отец Владимир Шурочкин, который был участником «Ласкового мая». Однако после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала сама заниматься своим творчеством. А рождение детей заставило ее временно поставить карьеру на паузу.
Теперь Нюша большую часть времени проводит в Дубае. Она не скрывает, что ей нравится местный климат. Певица часто носит шорты и платья свободного кроя. Там живет и ее подруга Виктория Лопырева.
На днях артистка устроила праздник. Она вместе с мужем закатила вечеринку в стиле Леди Баг для дочки Серафимы-Симбы. Именинница свое четырехлетие отметила с друзьями и братьями. От первого брака у Сивова есть еще двое сыновей. А Нюша в прошлом году родила ему сына Саффрона. Все они были на празднике
Певица щегольнула в алом мини-платье. Она позировала с дочкой. Приехала на праздник и мама артистки, Мария Шурочкина. А вот с младшим сыном возился весь вечер Сивов.
Поклонники обсуждали наряд Нюши и ее фигуру. Некоторые даже заподозрили ее в беременности. Также многие поразились тому, как Симба похожа на бабушку. Пользователи Сети уверены, что и малыш Саффрон пошел не в папу, а в свою бабушку.
«Какая красивая семья», «Дети все пошли в бабушку», «Саффроша оказывается не папин сын, а бабушкин внук», — стали писать подписчики.
Нюша с дочкой и мамой, Игорь Сивов с сыном. Фото: соцсети звезды