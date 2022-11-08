Три поколения семьи вместе: Нюша в коротком платье предстала с мамой, дочкой и сыном на публике

На днях артистка устроила праздник. Она вместе с мужем закатила вечеринку в стиле Леди Баг для дочки Серафимы-Симбы. Именинница свое четырехлетие отметила с друзьями и братьями. От первого брака у Сивова есть еще двое сыновей. А Нюша в прошлом году родила ему сына Саффрона. Все они были на празднике

Певица щегольнула в алом мини-платье. Она позировала с дочкой. Приехала на праздник и мама артистки, Мария Шурочкина. А вот с младшим сыном возился весь вечер Сивов.