«Невероятно романтично»: невестка Орбакайте щегольнула в платье с флористическим принтом и рукавами-буфами

Поклонники восхитились нарядом Красновой. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.

«Платья с флористическим принтом актуальны уже не первый сезон благодаря популярности тенденции cottage-core. Для нее характерно вдохновение загородной жизнью, возвращению к корням, рукоделию, идиллия пикников, выпечки хлеба и романтики вечеров.

Часто платья в подобной стилистике дополняются отложными воротничками, рукавами фонариком и даже имитацией корсетов. Все это невероятно романтично и женственно.

Мне нравится образ Алены и то, то как она дополнила платье укороченными ботинками и белыми носками. Единственное, что хотелось бы исправить – темные колготки. Я бы рекомендовала либо убирать их совсем, либо поменять на более плотные, но уже не надевая носки», – высказалась эксперт.