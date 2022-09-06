«Невероятно романтично»: невестка Орбакайте щегольнула в платье с флористическим принтом и рукавами-буфами

Не так давно Никита Пресняков отметил пятую годовщину со дня свадьбы с Аленой Красновой. Влюбленные живет в столичной квартире, которую подарила бабушка музыканта Алла Пугачева. Они также часто проводят время на бывшей даче Примадонны. Молодые люди любят путешествовать и посещать вечеринки с друзьями.
Примечательно, что Никита строит карьеру певца и актера. Порой он появляется на телевидении. А его супруга работает моделью. Она активно интересуется модой и часто демонстрирует свои наряды. На днях невестка Кристины Орбакайте примерила платье с воротником в стиле школьниц. Она показала, как носить его, чтобы выглядеть модно.
Также на фотосессии Алена примерила черное короткое платье со струящейся юбкой и рукавами-буфами. Белая кромка юбки придавала образу игривости. Она предпочла дополнить лук ботинками на тракторной подошве с белыми носками. Ее волосы были распущены и украшены ободком. Жена Никиты устроила дефиле.
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Поклонники восхитились нарядом Красновой. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Марина Морикова.
«Платья с флористическим принтом актуальны уже не первый сезон благодаря популярности тенденции cottage-core. Для нее характерно вдохновение загородной жизнью, возвращению к корням, рукоделию, идиллия пикников, выпечки хлеба и романтики вечеров.
Часто платья в подобной стилистике дополняются отложными воротничками, рукавами фонариком и даже имитацией корсетов. Все это невероятно романтично и женственно.
Мне нравится образ Алены и то, то как она дополнила платье укороченными ботинками и белыми носками. Единственное, что хотелось бы исправить – темные колготки. Я бы рекомендовала либо убирать их совсем, либо поменять на более плотные, но уже не надевая носки», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики. Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г.Рига). Опыт работы стилистом — 3 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro