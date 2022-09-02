Словно школьница: невестка Орбакайте в небесно-голубом платье и тонких гольфах блеснула изящной линией бедра

Алена Краснова уже пять лет счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Они редкие гости на светских раутах, но любят появляться на молодежных тусовках. Сын Кристины Орбакайте выступает со своей группой, играет в театре и иногда появляться на телевизионных шоу. В этом году пара уже веселилась на бывшей даче Аллы Пугачевой у Истры и устраивала пикник на берегу реки.
1 сентября Никита успел побывать в гостях у отца и его новой жены Натальи Подольской. Он провел брата Артемия, который теперь стал первоклассником. С ним была и молодая жена. Но в этот день она также приняла участие в фотосессии.
Алена примерила образ школьницы. Она позировала в небесно-голубом коротком платье с пикантным разрезом, который позволил оголить линию бедра. Краснова украсила прическу бантиком, а ее ножки подчеркнули тонкие гольф и босоножки.
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Жена Никиты сразила поклонников точеной фигурой. Примечательно, что она не стала прикрывать свои прелести. «Какая вы красивая», «Словно ожившая кукла», «Какой роскошный образ», «Вы прям сбежали из сказки», «Это невероятно, какая талия», «Хорошенькая». «Как же повезло Никите», «Нежнятина», — прокомментировали кадры подписчики.