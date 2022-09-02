Словно школьница: невестка Орбакайте в небесно-голубом платье и тонких гольфах блеснула изящной линией бедра

1 сентября Никита успел побывать в гостях у отца и его новой жены Натальи Подольской. Он провел брата Артемия, который теперь стал первоклассником. С ним была и молодая жена. Но в этот день она также приняла участие в фотосессии.

Алена примерила образ школьницы. Она позировала в небесно-голубом коротком платье с пикантным разрезом, который позволил оголить линию бедра. Краснова украсила прическу бантиком, а ее ножки подчеркнули тонкие гольф и босоножки.

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