Не хотел быть музыкантом и ненавидит поклонников бабушки: как прославился и сколько зарабатывает Никита Пресняков

Как Никита Пресняков стал единственным из внуков Пугачевой, который пошел по ее стопам.

Старший внук Аллы Пугачевой, 30-летний Никита Пресняков всегда тяготился славы знаменитых пращуров и не хотел бы, чтобы его воспринимали как сына своих родителей. Поэтому в детстве решил, что на сцену не выйдет никогда.

Но с годами талант к творчеству и музыке в нем раскрылся, и Никита Пресняков не стал его зарывать в землю. Отечественный шоу-бизнес узнал, каким артистичным и способным перевоплощаться в любого артиста мира является Никита Пресняков.

Сейчас Никиту Преснякова любят и читают в соцсетях многие поклонники его бабушки. И, к слову, артиста это очень напрягает.

«Я еще молодой чувак, а на меня подписываются одни бабушки», — негодовал он снова на днях.

Но на очередной волне популярности он оказался благодаря участию в проекте «Ледниковый период». Так что, возможно, возрастные фолловеры — зрители Первого канала.

Опыт фигурного катания у него — первый, но и тут он в числе фаворитов проекта. Как раскрыл свое предназначение старший внук Примадонны, когда сделает бабушку прабабушкой и что за неизлечимая опухоль появилась у музыканта — в нашем материале.

Никита Пресняков: детство, родители, семья, образование

Никита Владимирович Пресняков родился 21 мая 1991 года в Лондоне и сразу же попал в объектив видеокамер. Еще бы, ведь это первый внук легендарной Аллы Пугачевой.

Родители Никиты – Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший, известные артисты, которые на момент появления первенца жили в гражданском браке. Их отношения начались, когда Орбакайте было всего 15 лет, и ее мама, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, пыталась образумить дочку, мол, для серьезных отношений еще рановато.

Но сердцу не прикажешь, и Кристина, познакомившись с 18-летним талантливым музыкантом, к этому возрасту уже имевшим огромную армию поклонниц, не устояла перед его обаянием.

Кристина и Владимир стали жить у его родителей, не менее известной семьи музыкантов – Владимира и Елены Пресняковых, солистов знаменитого ВИА «Самоцветы». В 19 лет Орбакайте забеременела и незадолго до своего двадцатилетия подарила возлюбленному наследника.

С пеленок Никита рос в творческой атмосфере, окруженный легендарными артистами. Но он захотел пойти по другому пути – связать себя с кинематографом, и бабушка Алла Пугачева лишь укрепила его желание, подарив на один из дней рождения видеокамеру.

Освоив технику как режиссер и оператор, Никита Пресняков решил поступать на режиссерский факультет и по окончании московской школы отправился за океан – в 2004 году он стал студентом Нью-Йоркской киноакадемии на курсе Filmmaking.

Окончив академию в 2009 году, юноша вернулся в Москву, где заявил о себе как киноактер, способны перевоплощаться в самых разных персонажей, а также покорил эстраду как исполнитель альтернативной музыки.

Среди увлечений Никиты нашлось место экстриму. С 10 лет мальчик освоил скейтборд, сноуборд, паркур. Вдохновившись героем культового экшна «Матрица», Пресняков занимался восточными единоборствами.

Родители Никиты Преснякова расстались в 1996 году. Кристина Орбакайте стала встречаться с бизнесменом Русланом Байсаровым, у них родился сын Дени, который на 7 лет младше своего брата.

Также у Никиты есть сестра Клава Земцова, родившаяся у Орбакайте в браке с Михаилом Земцовым в 2012 году. Владимир Пресняков тоже впоследствии дважды стал отцом в браке с певицей Натальей Подольской – в 2015 году у него появился сын Артемий, а в 2020 – Иван.

Никита Пресняков: кино

Еще во время своей учебы в киноакадемии Никита Пресняков дебютировал в большом кино. Внук Пугачевой появился в 2008 году в триллере «Индиго» с Иваном Янковским, где сыграл юношу Захара.

Следующей работой 19-летнего Никиты стали «Елки» (2010 г.), в которых он стал таксистом Пашей, фанатеющим от певицы Веры Брежневой. В «Елках-2» (2011 г.) он стал уже военнослужащим президентского полка. К роли таксиста Никита еще вернется в 2018 году, когда выйдут «Елки последние».

В 2014 году фильмографию актера пополнили главные роди в картинах «Охота за призраками», «Копы из Перетопа», «Корпоратив», «Дело ангела». Но не забывал Никита Пресняков и о своем не менее любимом режиссерском деле.

Он участвовал в съемках видеоклипов российских и индийских рэп-исполнителей, снял клипы казахского певца Тамерлана Садвакасова «Вкусно» и «Зима», «Взрослая» украинской певицы Алины Гросу, «Париж» и «Найки» группы «Пицца», «Мы убежим» Карины Назаровой.

В 2017 году Никита Пресняков снялся в фильме «Максимальный удар» в роли самого себя. На экране он появился с такими западными звездами, как Эрик Робертс, Марк Дакаскос, Уильям Болдуин.

Реализовался наследник Орбакайте и Преснякова и как актер озвучания. Его голосом говорят персонажи многих анимационных фильмов — Пай в «Риф 3D» (2013 г.), Амадео в «Суперкоманде» (2015 г.), Боуди в «Рок Дог» (2017, 2021 гг.).

Никита Пресняков: музыка

Музыкальный талант Никиты Преснякова также проявился во всей красе. Артист пошел по пути альтернативной музыки и начал увлекаться роком. В 2014 году на эстраде появился новый коллектив Aquastone, переименованный впоследствии в группу MULTIVERSE.

Внук Пугачевой стал исполнять альтернативный металл и вместе с музыкантами Владимиром Пташником, Иваном Аксеновым, Ильей Зеленовым, Романом Арсафесом дебютировал на Новой волне» с песней «Сердце пленных не берет», которую исполнил с отцом Владимиром Пресняковым.

В следующем году коллектив выпустил свой первый клип на трек «Выстрел». Осенью музыканты выступили на двух концертах Limp Bizkit в Москве, приняли участие в проекте «Главная сцена» и стали финалистами этого конкурса.

Примечательно, что любовь к музыке Никита Пресняков увековечил на своем теле. У артиста на правой голени есть татуировка — логотип популярной группы Linkin Park в память о солисте Честере Беннингтоне. Ее он набил в 2016 году. Кроме того, у внука Пугачевой забит правый «рукав» — изображение состоит из совы, часов и множества цветов.

В ноябре 2015 года вышел сингл My light, а 21 июля 2016 года — Heroes Inside.

В 2018 году Никита Пресняков стал автором саундтрека к сериалу «Триггер».

Дебютный альбом группы был выпущен в 2018 году под названием Beyond. В 2021 году группа Никиты Преснякова представила новогодний сингл Happy Winter Day, а весной выпустила русскоязычный трек «Тише тише!».

Никита Пресняков: телевидение, театр

Параллельно с кинокарьерой и музыкой Никита Пресняков становился участником различных проектов, связанных с перевоплощениями. В 2012 году в украинской версии шоу «ШоумаSтгоуон» артист блестяще справился с такими сложными образами легенд мировой сцены, как Энрике Иглесиас, Мэттью Беллами, Бон Джови, а также перевоплотился во Владимира Преснякова-Младшего, исполнив его хит «Странник». Талант юноши покорил судей, и они признали его победителем проекта.

В 2013 году Никита Пресняков стал конкурсантом в пятом сезоне проекта «Две звезды». Его дуэт с Ольгой Кляйн, участницей первого сезона вокального телешоу «Голос», занял второе место.

Следующий год также оказался богат на перевоплощения Никиты Преснякова на глазах миллионов телезрителей. В проекте «Точь-в-точь» музыкант также примерил образы разных артистов, включая Фредди Меркьюри, и поделил первое место с другой участницей Ириной Дубцовой.

Осенью 2021 года Никита Пресняков вышел на сцену Губернского театра в спектакле «Безымянная Звезда» в главной роли с Анной Снаткиной. Жанр электродрамы стал первым опытом в карьере звезд.

Никита Пресняков: личная жизнь

За личной жизнью наследника Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова поклонники следят не менее пристально, чем за его творчеством. Внук Пугачевой в студенческие годы строил отношения с казахстанской моделью Аидой Калиевой. Они познакомились в Нью-Йорке, чувства вспыхнули стремительно – и вот уже спустя пару месяцев они начинают жить вместе.

О серьезности намерений Никиты по отношению в Аиде свидетельствовал тот факт, что юноша познакомил подругу с родителями. Сначала по скайпу, а затем лично он представил половинку отцу и другим членам семьи. В прессе заговорили о скорой свадьбе.

И в 2013 году Никита Пресняков сделал красотке предложение. Для этого он выбрал подходящее время – отпуск в Дубае, романтический дайвинг ко дну океана, и внук Пугачевой выложил камнями на дне заветный вопрос «Ты выйдешь за меня?». Брюнетка ответила согласием. Но вместо свадьбы через год они разорвали отношения. Хотя успели вместе сняться в фильме «Дело ангела» (2014 г.).

А летом на даче у прославленной бабушки в Истре Никита Пресняков познакомился с симпатичной соседкой Аленой Красновой. Девушка оказалась моделью, и это для нее были первые серьезные отношения – она была еще школьницей, на 6 лет младше Никиты. Пара стала встречаться, и вместе вышла в свет на премьеру фильма «Корпоратив» и все чаще возлюбленные стали появляться друг у друга в Instagram.

Руки и сердца Никита Пресняков попросил у Алены Красновой через несколько лет после знакомства. Но прежде чем пойти под венец, они успели расстаться и некоторое время не встречались. Однако, проверка расстоянием и временем для них закончилась воссоединением, и 27 июля 2017 года они стали мужем и женой.

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой стала, пожалуй, самым ярким событием того года в шоу-бизнесе. Молодожены расписались в столичном ЗАГСе, а банкет устроили в «Барвихе».

На пиру присутствовал весь свет отечественной эстрады, начиная родителями Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым, бабушкой Аллой Пугачевой и ее мужем Максимом Галкиным и включая таких знаменитостей, как Александр Буйнов, Филипп Киркоров, Наталья Подольская, Валентин и Марина Юдашкины, и многие-многие другие.

Алена Краснова появилась перед будущим мужем в белоснежном платье с открытыми плечами и длинным шлейфом. Подвенечный наряд девушка дополнила бриллиантовой диадемой и обувью в тон.

В окружении тысяч белых роз Никита и Алена произнесли клятвы и обменялись кольцами. Жених предпочел лаконичное украшение из белого золота, а невеста — кольцо, инкрустированное бриллиантами.

Пресняков и Краснова смогли по-настоящему удивить дорогих гостей. Свой первый танце они исполнили в воздухе. Недаром пара готовилась к столь важному событию аж два месяца.

«Это самый эффектный танец жениха и невесты, который я видел!» — именно так охарактеризовал выступление пары Максим Галкин.

Детей у Никиты Преснякова пока нет. С момента свадьбы прошло уже несколько лет, фанаты осторожно высказываются, что, мол, 30-летие – отличный возраст, чтобы стать отцом. Но молодая жена не спешит беременеть. Она прокомментировала «детский» вопрос так:

«Мы пока не готовы к детям. Хотим еще попутешествовать, хотим немного пожить для себя. Мы сейчас такие беззаботные, спим до двенадцати. Но дети когда-нибудь обязательно будут», — отметила Алена Краснова.

Никита Пресняков: доходы

Сколько зарабатывает Никита Пресняков, он не сообщает. Зато известно, что среди источников заработка внука Пугачевой есть бизнес-доля в деле его тестя, Романа Краснова. Они вместе разработали идею, которую Никита привез из Нью-Йорка – уличные тренажеры. Тесть выиграл тендер на поставку и установку такого спортоборудования. И Никита рассказал, сколько положил в карман в результате работы с тестем:

«Я впервые заработал от ста до трехсот тысяч рублей. Вложил деньги в промо своей группы. Свободный бюджет я вкладываю в музыкальный коллектив», рассказал артист.

Никита Пресняков сегодня: ледовое шоу и болезнь

В настоящее время Никита Пресняков и группа MULTIVERSE активно работают над вторым альбомом. Также внук Пугачевой стал участником нового, восьмого по счету, сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

С первого проката артист в паре с фигуристкой Натальей Забияко демонстрирует не только успехи в перевоплощении в разных персонажей, но и отличное катание, хоть жюри и критикуют длинные ноги Никиты – его рост 192 см при весе 79 кг, — которые, убеждены они, мешают передвигаться не только на льду, но и по асфальту. Это, между тем, не мешает сыну Орбакайте от выступления к выступлению выдавать по-настоящему виртуозные номера.

Минувшей осенью поклонники узнали, что Никита Пресняков болен. У артиста холестериновые полипы в желчном пузыре. Музыкант сам рассказал о диагнозе и прокомментировал его.

«Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания. Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо», — рассказал внук Пугачевой.

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