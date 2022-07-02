Мюли, слингбэки, босоножки: какую модную обувь этим летом носят Бородина, Алсу и другие звезды

С наступлением лета модницы достают из шкафов мини-юбки, платья и другие женственные наряды. А главным украшением любого образа является обувь. И теперь все чаще на первый план выходят туфли, кеды и мюли. О самой модной обуви рассказала для читателей Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Хочу начать с цитаты: «Дайте мне туфли, и я нарисую человека», — Пабло Пикассо. Этой цитатой я хотела бы обозначить важность обуви в аутфите. Именно обувь определяет стилистическую концепцию всего образа.

Сейчас в моде не столько конкретные вещи, сколько детали. Давайте подробнее разберем те детали, которые делают обувь модной и в какие стили данная обувь комплектуется», — отметила Лариса.