Мюли, слингбэки, босоножки: какую модную обувь этим летом носят Бородина, Алсу и другие звезды

С наступлением лета модницы достают из шкафов мини-юбки, платья и другие женственные наряды. А главным украшением любого образа является обувь. И теперь все чаще на первый план выходят туфли, кеды и мюли. О самой модной обуви рассказала для читателей Teleprogramma.pro стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.
«Хочу начать с цитаты: «Дайте мне туфли, и я нарисую человека», — Пабло Пикассо. Этой цитатой я хотела бы обозначить важность обуви в аутфите. Именно обувь определяет стилистическую концепцию всего образа.
Сейчас в моде не столько конкретные вещи, сколько детали. Давайте подробнее разберем те детали, которые делают обувь модной и в какие стили данная обувь комплектуется», — отметила Лариса.
Ольга Бузова
«Летом, в жаркую погоду самыми востребованными являются мюли. Они комплектуются в любые стили. Квадратный мыс по прежнему актуален», — отметила Тимиряева.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Виктория Боня
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня живет в Монако. Она ведет светский образ жизни, поэтому регулярно покупает наряды люксовых брендов. А ее излюбленными мюлями стали белые, стеганые от Bottega Veneta.
«Модного градуса мюлям добавит оригинальный каблук и белый цвет. Ведь летом на лидирующих позициях вместо черного занимает обувь именно белого цвета», — высказалась эксперт.
Виктория Боня. Фото: соцсети
Настасья Самбурская
«Не менее популярны летом 2022 слингбэки. С легкой руки Миуччи Прада и Рафа Симонс, абсолютным мастхэвом на все случаи жизни наступившим летом стали слингбэки с острым носом.
Они многофункциональны и способны добавить элегантности любому аутфиту, идеально монтируются в летние деловые образы. И если вечерние платья в пол носят обычно с туфлями, то коктейльный вариант поддерживают именно слингбэк», — пояснила Лариса.
Именно такие слингбэки в зеленом цвете выбрала Настасья Самбуркая, дополнив алое платье в горох. Туфли Amina Muaddi стали особенной актуальны и отличаются особенным каблуком-рюмочкой.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Алла Пугачева
Звезда российской сцены Алла Пугачева всегда любила выглядеть стильно. И даже в 73 года она может дать фору более молодым коллегам. Платья артистка дополняет не только кедами, но и туфлями на каблуке.
«Обувь с острым мысом этим летом уверенно конкурирует с, уже полюбившимся модницам, квадратным мысом. И чем длиннее и острее носик обуви, тем она моднее», — пояснила Тимиряева.
Агата Муцениеце
Актриса предпочитает спортивный стиль, но порой и она носит платья и туфли. Этим летом она выбрала актуальные босоножки.
«Не сдает своих модных позиций обувь в минималистическом стиле с тонким ремешком и единственной тонкой перемычкой как у Агаты Муцениеце.
Такая обувь добавит любой ножке изящества и усилит женственность, а женственность вновь вернула себе популярность на модном пьедестале. Так что, если хотите подчеркнуть свою женственность и утонченность — знаете какую обувь надеть», — высказалась Тимиряева.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Алсу
Певица не перестает удивлять и восхищать поклонников элегантными нарядами. Она привыкла выглядеть безупречно на сцене и в жизни.
«И еще одна важная деталь. Если в других фасонах обуви модного градуса добавит белый или яркий, насыщенный цвет, то босоножкам в минималистическом стиле с одной перемычкой, модного градуса добавит нюдовый оттенок, поскольку в тренде обувь — невидимка», — отметила Лариса.
Алсу. Фото: соцсети
«В наше динамичное время невозможно везде успеть на каблуках, поэтому в моде уверенно держатся уютные и удобные мокасины. Обратите внимание на образ Алсу.
Как мокасины гармонично скомплектованы в элегантном стиле, добавив ему модного контраста, нотку повседневности, что сразу расширило диапазон применения данного аутфита, сделав его более мобильным, удобным и модным.
Мокасины из другого стиля, но гармонично подобраны под жакет, повторяя его цвет и фактуру, идеально вписываясь в монохром. Когда комплектуете воедино одежду и обувь из разных стилей, то создавайте образ в монохроме и он будет смотреться целостно», — поделилась Тимиряева.
Алсу, Жанна Мартиросян. Фото: соцсети
Ксения Бородина
«Если же обувь в едином стиле с одеждой, то смело можете играть с цветом и даже сделать яркую обувь цветовым акцентом, либо сделать акцентными всю аксессуарную группу, подобрав обувь в едином цвете под другие аксессуары или украшения, как это сделала Ксения Бородина в зеленых лоферах.
Хочу обратить ваше внимание на то, что лоферы, мокасины, топсайдеры очень похожи внешне и одинаково комплектуются в стильные образы. Но когда они надеваются с брюками, то очень важно, чтобы длина брюк не была слишком длинной, ведь это летняя обувь и предполагается открытость щиколотки.
Сейчас в моде не столько укороченная длина брюк, сколько, закатанная в укороченную нормальная длина, т.е. отвороты на брючинах», — пояснила эксперт.
«Модного градуса обуви добавит объемная деталь: объемная платформа, объемный каблук или объемное украшение. Любая объемная деталь способна сделать обувь более модной как у Агаты Муцениеце», — также отметила Тимиряева.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Лариса Долина
Певица и в 66 лет не перестает экспериментировать со стилем. Она носит как короткие платья, так и рваные джинсы, подражая молодежи.
«Модные тренды отраженные в обуви, также сделают обувь трендовой, например: наличие сетки, прозрачность, вырезы, разрезы.
Обратите внимание на обувь Ларисы Долиной. Модной ее делает сетчатая прозрачная текстура, вырез в носовой части, оголяющий пальцы, объемная тракторная подошва, белый цвет и шнуровка», — рассказала Лариса.
Лариса Долина. Фото: соцсети
Нюша
«Кстати о шнуровке. Она по прежнему в модных фаворитах. И это вполне объяснимо, поскольку она идеально сочетается с тонкими бретельками на одежде и шнуровкой в декоре, а также гармонично смотрится с модной бахромой, поскольку у них единый ритм линий. Обувь со шнуровкой в топе!» — пояснила Лариса.
Однако самой модной обувью остаются сланцы. И Нюша, как и другие знаменитости выбирает шлепки Adidas Yeezy, которые стоят около 17 тысяч рублей.
Однако она выбрала не самую дорогую модель. Артистка в такой обуви выходит на прогулки и посещает пляж. Они сочетаются с шортами, футболками и другими нарядами в кэжуал и спортивном стилях.
Нюша. Фото: соцсети
«Если рассматривать модную подошву и каблук, то в лидерах этим летом устойчивость и платформа. Конечно же фигурный каблук никуда не ушел, но делит лидерство именно с устойчивым объемным каблуком и платформой. Такой вариант мы видим у Ларисы Долиной», — отметила эксперт.
Екатерина Стриженова
Телеведущая для эфиров часто носит туфли, но в обычной жизни она предпочитает более комфортную обувь, например, кеды.
«Мода на смешение стилей удерживает в моде спортивную обувь: кроссовки, кеды, спортивные сандалии. Они своим присутствием в образе, добавляют ему динамики, создавая модный контрастный образ в стиле спорт шик.
Спортивную обувь можно скомплектовать практически с любой одеждой, единственное, если стиль одежды далек от спортивного или кэжуал, то нужно поддержать спортивную нотку либо имиджевыми очками (маска, авиаторы...), либо модным козырьком, либо рюкзачком, какой-нибудь деталью», — дала совет Тимиряева.
Екатерина Стриженова. Фото: соцсети
Ирина Пегова
Актриса умело подает свою фигуру и предпочитает яркую и необычную обувь, которая становится изюминкой ее образов.
«Не сдают своих позиций и туфли «Мэри Джейн» с круглым мысом, застегивающиеся на пряжку и с широким каблуком. Хотя нужно отдать должное дизайнерам, что эта модель слегка корректируется модой.
Вышли модели на тракторной подошве, а также модели, у которых мыс более геометричен, как, например, у Ирины Пеговой. В любом случае, такая обувь придает наивности любому аутфиту и конечно же просто идеально сочетается с инфантильными нарядами», — поделилась Лариса.
Ирина Пегова. Фото: соцсети
Лера Кудрявцева
Телеведущая в 51 год старается выглядеть элегантно. Свои костюмы она дополняет лодочками на шпильке.
«И хочу завершить описание классикой, которая не подвержена переменчивой модой, а сама — мода. И это, конечно же классические туфли-лодочки. Они беспроигрышно монтируются в деловой, элегантный и классический стили, но и добавят элегантности и облагородят любой образ в любом стиле.
Модного градуса таким туфелькам добавит яркий насыщенный цвет, который позволит им стать цветовым акцентом. Можно лодочки подтянуть под модный тренд „обувь невидимку“, отдав предпочтение нюдовому оттенку. Такая модель визуально удлинит ножку. А белые добавят праздника и торжественности», — высказалась Тимиряева
«Выбирая обувь, помните, что „Обувь меняет язык вашего тела“, – Кристиан Лубутен. Каблук возвышает, выравнивает, подтягивает.
Спортивная обувь расслабляет. Более грубая, маскулинная добавляет дерзости и контраста ян. Какого эффекта вы ждете от создаваемого образа, такой стиль обуви и выбирайте. Сейчас такой диапазон трендов, что не нужно прогибаться под моду, нужно брать из нее то, что нужно именно вам», — дала совет эксперт.
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Справка Teleprogramma.pro
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу «имиджелогии» Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro