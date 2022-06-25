Костюмы-пижамы, шорты, юбки плиссе: какие остромодные наряды этим летом носят Алсу, Долина и другие звезды

Телеведущая следит за трендами, так как старается всегда выглядеть безупречно. На этот раз она приобрела костюм в ярком оттенке со струящимися брюками. Этот лук Ксения Бородина носит в повседневной жизни.

«Костюм цвета фуксии в таком расслабленном характере идеально подходит Ксении Бородиной. Потому что Ксения имеет высокий уровень контраста и фуксия ей к лицу. Так как это костюм, то его удобно разбивать на множество разных комплектов, дополняя как платьем коротким, которое будет вровень удлиненному жакету.

Также можно показать ноги и использовать обувь на высоком каблуке. Тогда образ будет привлекательный и расслабленный. также можно его носить с обувью на плоском ходу, кроссовками, футболками или кроп-топами, кому фигура позволяет.

Конечно, девушка, используя такой цвет на фоне летней зелени, идеально вписывается в контекст любого города, любой местности и напоминает нам цветущий пион, благоухающий, напоминающий нам о женственности. При этом в нем комфортно. И что не мало важно это очень актуально, костюм в тренде», – поделилась Алсу.