Костюмы-пижамы, шорты, юбки плиссе: какие остромодные наряды этим летом носят Алсу, Долина и другие звезды

Лето наступило и уже радует многих своим теплом. Извечный вопрос – что надеть? Ранее мы рассказали про актуальные монохромные образы.
А теперь имидж-стилист Алсу Арна поведала читателям портала Teleprogramma.pro, какие костюмы сделают фигуру стройнее, какие платья помогут вам выделиться из толпы и как сочетать наряды, чтобы выглядеть стильно этим летом.
Ксения Бородина
Телеведущая следит за трендами, так как старается всегда выглядеть безупречно. На этот раз она приобрела костюм в ярком оттенке со струящимися брюками. Этот лук Ксения Бородина носит в повседневной жизни.
«Костюм цвета фуксии в таком расслабленном характере идеально подходит Ксении Бородиной. Потому что Ксения имеет высокий уровень контраста и фуксия ей к лицу. Так как это костюм, то его удобно разбивать на множество разных комплектов, дополняя как платьем коротким, которое будет вровень удлиненному жакету.
Также можно показать ноги и использовать обувь на высоком каблуке. Тогда образ будет привлекательный и расслабленный. также можно его носить с обувью на плоском ходу, кроссовками, футболками или кроп-топами, кому фигура позволяет.
Конечно, девушка, используя такой цвет на фоне летней зелени, идеально вписывается в контекст любого города, любой местности и напоминает нам цветущий пион, благоухающий, напоминающий нам о женственности. При этом в нем комфортно. И что не мало важно это очень актуально, костюм в тренде», – поделилась Алсу.
Стеша Маликова
Дочка Дмитрия Маликова уже два года занимается своим брендом одежды. Она следит за трендами и порой дает советы по стилю. Неудивительно, что Стефания поддержала тренд на кроп-топы.
Этим летом их носят в городе и на курортах. Она показала, как простой кроп-топ можно сочетать с костюмом и босоножками. У нее получился элегантный вечерний образ.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Екатерина Стриженова
Ведущая «Доброго утра» Екатерина Стриженова регулярно выходит в эфир. Она привыкла всегда быть безупречно и одетой с иголочки. Поэтому даже на отдыхе предпочитает носить юбки и блузки, а также легкие платья оверсайз.
«Образ Екатерины состоящий из юбки макси свободного кроя василькового цвета и топа, подобранного в тон юбки. Освежающим белым кедам можно поставить пятерку! Это образ из жизни.
Он действительно такой русский, так как тип фигуры у многих женщин примерно такой же, как у Стриженовой. Не всем идут образы с иголочки и в повседневной жизни это не всегда комфортно.
Тут Екатерине можно сказать спасибо за то, что своим примером она показывает, как можно одеваться девушкам и молодым, и в уже элегантном образе, и при этом чувствовать себя комфортно, женственно. Это такой лук вне времени», – отметила Арна.
Екатерина Стриженова. Фото: соцсети звезды
Лариса Долина
Популярная певица Лариса Долина даже в 66 лет задает тренды. Она постройнела и теперь все чаще носит яркие и дерзкие наряды. В ее гардеробе появился костюм с юбкой плиссе в цвете сочной травы.
«Костюм на Ларисе Долиной, состоящий из юбки миди в бельевом стиле и удлиненного жакета, напоминает нам о соединении мужского и женского, брутального и нежного. Тут такой высокий уровень контраста характера.
Плюс еще используется очень мощный цвет зеленой молодой травы. Это первым делом, производит впечатление жизни, веры, как весной мы видим молодую траву, так в наших сердцах глазах появляется вера в новую жизнь.
Лариса Долина идеальна в этом образе. Плюс еще в том, что образ завершен обувью на высоком каблуке, что дополнительно прибавляет несколько сантиметров к росту и делает ее более звонкой и стройной», – высказалась Алсу.
Анастасия Шубская
Актриса Анастасия Шубская, которая также является женой Александра Овечкина, славится своей элегантностью. Она зачастую носит лаконичные образы, которые подчеркивают ее достоинства. На этот раз артистка предстала в топе и брюках в полоску.
Лук она сбалансировала жакетом. Благодаря брюкам клеш Шубская выглядела еще более стройной и высокой. Образ она дополнила яркими акцентами с помощью босоножек и алой сумки.
Анастасия Шубская и Александр Овечкин с сыном. Фото: соцсети звезды
Наталья Подольская
Знаменитая певица Наталья Подольская успешно совмещает карьеру и материнство. При этом в 40 лет она может похвастаться стройностью.
Артистка для выходов в свет выбирает наряды, которые подчеркивают ее ноги. Так, этим летом ей нравится носить молочный костюм с шортами-бермудами. Наряд она дополнила босоножками и сумкой в тон.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Ксения Собчак
Знаменитая журналистка Ксения Собчак является одной из тех, кто не боится экспериментировать с нарядами. Недавно она призналась, что полюбила монохромные образы. На модный показ телеведущая пришла в длинной юбке плиссе и жакете в тон. Лук дополнили модные мюли и сумка в одном стиле.
«Ксения Собчак грамотно использует монохром, особенно в бежевых оттенках. Ощущение с одной стороны эффекта обнаженного тела, а другой – она четко структурирует свои образы через острые линии, юбку Gucci в крупную складку, украшения с острыми элементами, обувь с тупым срезом мыса и рубашку, что характеризует Ксению, ее характер, ее род деятельности.
Деликатные ткани, как на Ксении, деликатно подают ее фигуру, поэтому здесь интеллектуальный, очень женственный, в то же время модный. Образ из долгой моды, потому что подобран идеально под характер персоны», – высказалась эксперт.
Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
Алсу
Певица Алсу продолжает выступать на сцене и восхищать поклонников своим моложавым видом. Также она славится своим изысканным вкусом. Артистка и на сцене, и в обычно жизни предпочитает выглядеть женственно, но при этом даже ноги она демонстрирует не часто.
Алсу поддержала тренд на костюмы в бельевом стиле. Она выбрала розовый оттенок и свободный крой, который сделал ее фигуру более хрупкой.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Ольга Бузова
Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова постоянно находится в центре внимания. Она предпочитает первой подхватывать тренды.
Зачастую артистка демонстрирует наряд с джинсами и кожаными брюками. Но на этот раз она предстала в комбинезоне цвета фламинго с ниспадающими рукавами-рюшами. Романтичный наряд подчеркнул достоинства ее фигуры.
Агата Муцениеце
Актриса Агата Муцениеце после развода стала одеваться более женственно. Она также порой экспериментирует во время съемок.
Так недавно экс-жена Павла Прилучного щегольнула в джинсовой мини-юбке и куртке из денима. Подобные наряды в стиле 90-х годов снова актуальны. Артистка дополнила лук топом и гольфами, придав ему непосредственности и игривости.
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Справка Teleprogramma.pro
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.