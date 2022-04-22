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Виктория Боня: как провинциальная красавица стала звездой «Дома-2», влюбила в себя миллиардера и переехала в Монако

Бывшая участница реалити-шоу успела сделать карьеру на телевидении.

Виктория Боня: как провинциальная красавица стала звездой «Дома-2», влюбила в себя миллиардера и переехала в Монако
Виктория Боня. Фото: Global Look Press

История Виктории Бони чем-то напоминает сказку про Золушку. Она выросла в далеком провинциальном городке Читинской области, но смогла стать звездой и нередко дефилирует на красных дорожках. Миллионы поклонников в Сети и популярность стали сегодня постоянными спутниками красотки. Как ей удалось этого достичь — читайте в нашем материале.

Виктория Боня: детство, родители, модельная карьера

Виктория Анатольевна Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменске Читинской области. Она стала младшим ребенком в семье, после сестры Ангелины.

Виктория Боня в детстве с родителями и сестрой. Фото: соцсети

Родители развелись, когда маленькой Вике едва исполнилось два года. Воспитанием дочерей мать Галина Боня занималась одна, помогала ей в этом бабушка.

Виктория Боня в детстве. Фото: соцсети

Когда Вика окончила школу, то переехала в Москву, чтобы сделать успешную карьеру. Здесь ей пришлось поработать официанткой, кассиром в лотерейном киоске, секретарем в оконной фирме. Высшее бухгалтерское образование девушка решила получить на экономическом факультете Московского государственного университета пищевых производств.

Виктория Боня в 19 лет. Фото: соцсети

Параллельно Боня начала модельную карьеру. Удача ей улыбнулась, и она вошла в число призеров на конкурсе «Краса России». После этого девушка в 2001 году представляла страну на всемирном конкурсе красоты «Мисс Земля», проходившем на Филиппинах, но в финал не попала.

В 2004-м также Боня окончила Высшую школу кино и телевидения «Останкино», получив профессию теле- и радиожурналиста.

Виктория Боня: «Дом-2»

В 2006 году Виктория Боня случайно стала участницей реалити-шоу «Дом-2», который в те годы транслировали на ТНТ и который был очень популярен. Получилось, что сам проект девушка не смотрела, зато его настоящей фанаткой была ее подруга, которая попросила Боню составить ей компанию на кастинге.

Виктория Боня на «Доме-2». Кадр из шоу «Дом-2»

На кастинге Боню заметили тоже и позвали на шоу. Она согласилась, хотя позже признавалась: все произошло столь быстро, что времени на раздумья у нее не было. В противном случае, она бы точно не приняла это предложение.

Придя на шоу, Боня заявила, что ей нравится Антон Потапович, и она считает, что Алена Водонаева, с которой встречался мужчина, ему не пара. Чем сразу вызвала гнев главной звезды шоу, Водонаевой.

Антон Потапович и Алена Водонаева на «Доме-2». Кадр из шоу «Дом-2»

А вот строить отношения Боня стала с экс-бойфрендом Алены Водонаевой — Степаном Менщиковым. На проекте она пробыла год, за это время зрители не раз наблюдали стычки Бони и Водонаевой. Но Виктории удалось стать любимицей и обрести популярность. Правда, настоящая слава пришла к ней, когда девушка ушла с проекта.

Виктория Боня: другие проекты

Спустя несколько месяцев после «Дома-2» Виктория Боня стала на три года ведущей шоу «Cosmopolitan. Видеоверсия», где пару ей составил певец Стас Пьеха. Причем на кастинге она обошла Алену Водонаеву, с которой так и не смогла найти общий язык.

Виктория Боня и Стас Пьеха. Фото: Global Look Press

Позднее в интервью Рамине на YouTube Боня вспоминала, что Водонаева пустила слухи о том, что Вика смогла занять место ведущей через постель. Девушка объяснила это обычной завистью: мол, Алена не признала поражения и решила так оклеветать соперницу.

Виктория Боня в шоу «Каникулы в Мексике — 2». Кадр из шоу

Затем было шоу на MTV, где Боня вела шоу «LOVE машина» с Таиром Мамедовым. А во втором сезоне проекта «Каникулы в Мексике» девушка стала его ведущей, заменив в 2012 году Алену Водонаеву.

И здесь тоже нашлось место соперничеству: Вика не преминула уколоть Алену в том, что та оставила сына в Москве, а Боня, в отличие от нее, прилетела работать вместе с ребенком.

Виктория Боня и Николай Басков. Фото: Global Look Press

По возвращении из Мексики в 2013 году Боня вместе с Николаем Басковым и Тимуром Родригесом стала вести музыкальные премии. В том же году она приняла участие в спортивном проекте «Вышка» на Первом канале, где поборола боязнь высоты и составила достойную конкуренцию мужчинам.

Виктория Боня в шоу «Вышка». Фото: Global Look Press

Кроме того, в 2016 году Вика снова испытала себя экстремальном шоу Первого канала «Без страховки», а в 2019-м стала участницей игры «Форт Боярд».

Помимо телекарьеры, Боня снималась в кино и клипах. В ее фильмографии такие сериалы, как «Универ», «Барвиха», комедии «Мексиканский вояж Степаныча», «А мама лучше!» и «Восемь первых свиданий».

В клипе Тимати «Не сходи с ума» Виктория Боня также появилась в числе героинь, как и у Егора Крида, Мити Фомина, Димы Билана.

Виктория Боня: бизнес

Бизнес-жилка Виктории Бони помогла ей сделать карьеру не только в модельной сфере и стать лицом многих международных проектов, но и основать собственное дело. В 2018 года она, например, выпускает собственную линию джинсовой одежды.

Также Боня состоялась в инфобизнесе как коуч и бьюти-эксперт. В микроблогах девушка предлагает свои курсы по самосовершенствованию, гимнастике, уходу за собой и своим телом.

Виктория Боня: личная жизнь

Личная жизнь Виктории Бони похожа на сказку о Золушке: девушка повстречала наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита в 2010 году. Только замуж за него так и не вышла.

Виктория Боня и Алекс Смерфит. Фото: Global Look Press

Зато от ярких отношений она родила дочь Анджелину в 2012 году. В гражданском браке семья прожила семь лет, а затем Боня и Смерфит расстались. Сейчас они вместе растят дочь и поддерживают дружеские отношения.

Виктория Боня с дочерью Анджелиной. Фото: соцсети

До Смерфита, как мы уже отмечали, Боня строила любовь на реалити-шоу «Дом-2» со Степаном Менщиковым.

Степан Менщиков. Кадр из шоу «Дом-2»

По уходе с проекта она некоторое время встречалась с бразильским футболистом «Спартака» Веллитоном Соаресом, но недолго. По мнению Бони, главный тренер клуба Валерий Карпин был против их отношений, отрицательно о ней отзывался и чрезмерно вмешивался в личную жизнь форварда.

Веллитон Соарес. Фото: Global Look Press

Были в жизни Бони и другие мужчины. После переезда в Москву девушка познакомилась с женатым мужчиной Евгением Суворовым, с которым путешествовала по Европе. Затем она встречалась с Сергеем Говядиным, обеспечившим ее жильем, а также небольшой долей в бизнесе — агентстве недвижимости.

Есть ли сейчас у звезды отношения, она скрывает. Девушку подозревали в оказании эскорт-услуг, но на эти сплетни Боня не реагирует.

Виктория Боня: внешность, пластика, спорт и диеты

Светская львица тщательно следит за своей внешностью и подчеркивает: никакие пластические операции она не делала. Многие считают, что пышные губы ей достались в кабинете эскулапа, однако девушка не раз утверждала, что они у нее такие от природы, и демонстрировала детские фото.

Виктория Боня с рождения имеет пухлые губы. Фото: соцсети

Как бы то ни было, наблюдательные хейтеры считают: Боня делала грудь и ягодицы. Причем это якобы видно невооруженным взглядом.

Сама телеведущая подчеркивает, что над фигурой ей приходится много работать. И свою стройность она обрела благодаря усиленным тренировкам, которые иногда показывает в микроблогах.

Также Боня нередко бывает недовольна своей худобой и стремится поправиться. Сейчас Виктория весит 50 кг при росте 170 см.  А когда нужно, то с легкостью худеет, ведь уже изучила особенности своего организма.

Виктория Боня в 2014 году. Фото: Global Look Press

Одно время она практиковала сыроедение, но потом вернулась к обычному питанию. Нередко Боня устраивает детокс-программы: на протяжении четырех дней ничего не ест, а лишь пьет оливковое масло с лимонным соком.

По ее заверениям, подобная процедура очищает печень и нормализует работу желчного пузыря. При этом Боня обращает внимание: такой детокс нужно проходить под наблюдением специалиста, чтобы не навредить здоровью.

Виктория Боня: скандалы

Несмотря на свою открытость и доброту, за которые ее полюбили зрители на «Доме-2», Боня не раз оказывалась в центре скандалов.

В мае 2015 года в Сеть были слиты снимки интимного характера Бони с ее экс-бойфрендом по «Дому-2» Степаном Менщиковым. Телеведущей пришлось подать в суд, и иск она выиграла. Она уверяла, что кадры эти не что иное как подделка, появившаяся, чтобы опорочить ее.

Позже выяснилось, что автором «слива» оказалась заклятая соперница Бони Алена Водонаева, и она признавалась, что сделала это специально и ничуть не сожалеет о случившемся.

Алена Водонаева. Фото: соцсети

Еще один скандал произошел с Боней после того, как она прошлась по внешности экс-возлюбленной Тимати, модели Алены Шишковой. В 2020 году она раскритиковала лицо красотки, назвав его раздутым, когда речь зашла о пластике и «уколах красоты». Мол, у Шишковой неестественная мимика, а от былой юной красоты не осталось и следа.

В противовес модели она поставила себя: у нее все натуральное, и своим возрастом она очень гордится. Вспыхнувший скандал Боне пришлось заминать: она принесла извинения Шишковой.

Алена Шишкова. Фото: соцсети

В период начала пандемии CoViD-19 Боня угодила в еще один скандал. Она заявила, что коронавируса не существует, а люди страдают от радиации сетей 5G и «микроволновых волн». И все это связано с теорией заговора, направленной на чипизацию населения. Ее с этими заявлениями высмеяли многие: Ксения Бородина, Ксения Собчак, Александр Роднянский и другие.

Виктория Боня: горячие фото

Модельная внешность Виктории Бони позволила ей украсить собой несколько обложек мужского глянца. Красавица после «Дома-2» снялась в откровенной фотосессии для Penthouse. А в 2007 году стала девушкой декабря и разделась для Maxim.

Виктория Боня в бикини. Фото: соцсети

В микроблоге Бони также немало снимков в купальниках. Причем в соцсети можно найти фотографии в крошечных бикини и даже без него.

Виктория Боня сегодня

В настоящее время Виктория Боня постоянно проживает в Монако, куда перебралась в 2011 году. Здесь она занимается воспитанием своей дочки от Алекса Смерфита, регулярно общается с подписчиками в Сети, делится своими программами по уходу за собой.

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