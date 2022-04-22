Виктория Боня: как провинциальная красавица стала звездой «Дома-2», влюбила в себя миллиардера и переехала в Монако

История Виктории Бони чем-то напоминает сказку про Золушку. Она выросла в далеком провинциальном городке Читинской области, но смогла стать звездой и нередко дефилирует на красных дорожках. Миллионы поклонников в Сети и популярность стали сегодня постоянными спутниками красотки. Как ей удалось этого достичь — читайте в нашем материале.

Виктория Боня: детство, родители, модельная карьера

Виктория Анатольевна Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменске Читинской области. Она стала младшим ребенком в семье, после сестры Ангелины.

Родители развелись, когда маленькой Вике едва исполнилось два года. Воспитанием дочерей мать Галина Боня занималась одна, помогала ей в этом бабушка.

Когда Вика окончила школу, то переехала в Москву, чтобы сделать успешную карьеру. Здесь ей пришлось поработать официанткой, кассиром в лотерейном киоске, секретарем в оконной фирме. Высшее бухгалтерское образование девушка решила получить на экономическом факультете Московского государственного университета пищевых производств.

Параллельно Боня начала модельную карьеру. Удача ей улыбнулась, и она вошла в число призеров на конкурсе «Краса России». После этого девушка в 2001 году представляла страну на всемирном конкурсе красоты «Мисс Земля», проходившем на Филиппинах, но в финал не попала.

В 2004-м также Боня окончила Высшую школу кино и телевидения «Останкино», получив профессию теле- и радиожурналиста.

Виктория Боня: «Дом-2»

В 2006 году Виктория Боня случайно стала участницей реалити-шоу «Дом-2», который в те годы транслировали на ТНТ и который был очень популярен. Получилось, что сам проект девушка не смотрела, зато его настоящей фанаткой была ее подруга, которая попросила Боню составить ей компанию на кастинге.

На кастинге Боню заметили тоже и позвали на шоу. Она согласилась, хотя позже признавалась: все произошло столь быстро, что времени на раздумья у нее не было. В противном случае, она бы точно не приняла это предложение.

Придя на шоу, Боня заявила, что ей нравится Антон Потапович, и она считает, что Алена Водонаева, с которой встречался мужчина, ему не пара. Чем сразу вызвала гнев главной звезды шоу, Водонаевой.

А вот строить отношения Боня стала с экс-бойфрендом Алены Водонаевой — Степаном Менщиковым. На проекте она пробыла год, за это время зрители не раз наблюдали стычки Бони и Водонаевой. Но Виктории удалось стать любимицей и обрести популярность. Правда, настоящая слава пришла к ней, когда девушка ушла с проекта.

Виктория Боня: другие проекты

Спустя несколько месяцев после «Дома-2» Виктория Боня стала на три года ведущей шоу «Cosmopolitan. Видеоверсия», где пару ей составил певец Стас Пьеха. Причем на кастинге она обошла Алену Водонаеву, с которой так и не смогла найти общий язык.

Позднее в интервью Рамине на YouTube Боня вспоминала, что Водонаева пустила слухи о том, что Вика смогла занять место ведущей через постель. Девушка объяснила это обычной завистью: мол, Алена не признала поражения и решила так оклеветать соперницу.

Затем было шоу на MTV, где Боня вела шоу «LOVE машина» с Таиром Мамедовым. А во втором сезоне проекта «Каникулы в Мексике» девушка стала его ведущей, заменив в 2012 году Алену Водонаеву.

И здесь тоже нашлось место соперничеству: Вика не преминула уколоть Алену в том, что та оставила сына в Москве, а Боня, в отличие от нее, прилетела работать вместе с ребенком.

По возвращении из Мексики в 2013 году Боня вместе с Николаем Басковым и Тимуром Родригесом стала вести музыкальные премии. В том же году она приняла участие в спортивном проекте «Вышка» на Первом канале, где поборола боязнь высоты и составила достойную конкуренцию мужчинам.

Кроме того, в 2016 году Вика снова испытала себя экстремальном шоу Первого канала «Без страховки», а в 2019-м стала участницей игры «Форт Боярд».

Помимо телекарьеры, Боня снималась в кино и клипах. В ее фильмографии такие сериалы, как «Универ», «Барвиха», комедии «Мексиканский вояж Степаныча», «А мама лучше!» и «Восемь первых свиданий».

В клипе Тимати «Не сходи с ума» Виктория Боня также появилась в числе героинь, как и у Егора Крида, Мити Фомина, Димы Билана.

Виктория Боня: бизнес

Бизнес-жилка Виктории Бони помогла ей сделать карьеру не только в модельной сфере и стать лицом многих международных проектов, но и основать собственное дело. В 2018 года она, например, выпускает собственную линию джинсовой одежды.

Также Боня состоялась в инфобизнесе как коуч и бьюти-эксперт. В микроблогах девушка предлагает свои курсы по самосовершенствованию, гимнастике, уходу за собой и своим телом.

Виктория Боня: личная жизнь

Личная жизнь Виктории Бони похожа на сказку о Золушке: девушка повстречала наследника ирландского миллиардера Алекса Смерфита в 2010 году. Только замуж за него так и не вышла.

Зато от ярких отношений она родила дочь Анджелину в 2012 году. В гражданском браке семья прожила семь лет, а затем Боня и Смерфит расстались. Сейчас они вместе растят дочь и поддерживают дружеские отношения.

До Смерфита, как мы уже отмечали, Боня строила любовь на реалити-шоу «Дом-2» со Степаном Менщиковым.

По уходе с проекта она некоторое время встречалась с бразильским футболистом «Спартака» Веллитоном Соаресом, но недолго. По мнению Бони, главный тренер клуба Валерий Карпин был против их отношений, отрицательно о ней отзывался и чрезмерно вмешивался в личную жизнь форварда.

Были в жизни Бони и другие мужчины. После переезда в Москву девушка познакомилась с женатым мужчиной Евгением Суворовым, с которым путешествовала по Европе. Затем она встречалась с Сергеем Говядиным, обеспечившим ее жильем, а также небольшой долей в бизнесе — агентстве недвижимости.

Есть ли сейчас у звезды отношения, она скрывает. Девушку подозревали в оказании эскорт-услуг, но на эти сплетни Боня не реагирует.

Виктория Боня: внешность, пластика, спорт и диеты

Светская львица тщательно следит за своей внешностью и подчеркивает: никакие пластические операции она не делала. Многие считают, что пышные губы ей достались в кабинете эскулапа, однако девушка не раз утверждала, что они у нее такие от природы, и демонстрировала детские фото.

Как бы то ни было, наблюдательные хейтеры считают: Боня делала грудь и ягодицы. Причем это якобы видно невооруженным взглядом.

Сама телеведущая подчеркивает, что над фигурой ей приходится много работать. И свою стройность она обрела благодаря усиленным тренировкам, которые иногда показывает в микроблогах.

Также Боня нередко бывает недовольна своей худобой и стремится поправиться. Сейчас Виктория весит 50 кг при росте 170 см. А когда нужно, то с легкостью худеет, ведь уже изучила особенности своего организма.

Одно время она практиковала сыроедение, но потом вернулась к обычному питанию. Нередко Боня устраивает детокс-программы: на протяжении четырех дней ничего не ест, а лишь пьет оливковое масло с лимонным соком.

По ее заверениям, подобная процедура очищает печень и нормализует работу желчного пузыря. При этом Боня обращает внимание: такой детокс нужно проходить под наблюдением специалиста, чтобы не навредить здоровью.

Виктория Боня: скандалы

Несмотря на свою открытость и доброту, за которые ее полюбили зрители на «Доме-2», Боня не раз оказывалась в центре скандалов.

В мае 2015 года в Сеть были слиты снимки интимного характера Бони с ее экс-бойфрендом по «Дому-2» Степаном Менщиковым. Телеведущей пришлось подать в суд, и иск она выиграла. Она уверяла, что кадры эти не что иное как подделка, появившаяся, чтобы опорочить ее.

Позже выяснилось, что автором «слива» оказалась заклятая соперница Бони Алена Водонаева, и она признавалась, что сделала это специально и ничуть не сожалеет о случившемся.

Еще один скандал произошел с Боней после того, как она прошлась по внешности экс-возлюбленной Тимати, модели Алены Шишковой. В 2020 году она раскритиковала лицо красотки, назвав его раздутым, когда речь зашла о пластике и «уколах красоты». Мол, у Шишковой неестественная мимика, а от былой юной красоты не осталось и следа.

В противовес модели она поставила себя: у нее все натуральное, и своим возрастом она очень гордится. Вспыхнувший скандал Боне пришлось заминать: она принесла извинения Шишковой.

В период начала пандемии CoViD-19 Боня угодила в еще один скандал. Она заявила, что коронавируса не существует, а люди страдают от радиации сетей 5G и «микроволновых волн». И все это связано с теорией заговора, направленной на чипизацию населения. Ее с этими заявлениями высмеяли многие: Ксения Бородина, Ксения Собчак, Александр Роднянский и другие.

Виктория Боня: горячие фото

Модельная внешность Виктории Бони позволила ей украсить собой несколько обложек мужского глянца. Красавица после «Дома-2» снялась в откровенной фотосессии для Penthouse. А в 2007 году стала девушкой декабря и разделась для Maxim.

В микроблоге Бони также немало снимков в купальниках. Причем в соцсети можно найти фотографии в крошечных бикини и даже без него.

Виктория Боня сегодня

В настоящее время Виктория Боня постоянно проживает в Монако, куда перебралась в 2011 году. Здесь она занимается воспитанием своей дочки от Алекса Смерфита, регулярно общается с подписчиками в Сети, делится своими программами по уходу за собой.

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