«Должно быть у каждой»: Нетребко в платье-трансформере богемного цвета и модных босоножках отметилась в Турции

Анна Нетребко свою жизнь посвятила музыке. Она одна из самых известных оперных певиц в мире. Артистка обычно много гастролирует.
Она объездила Европу, пела в Нью-Йорке и свое 50-летие отметила на сцене Кремля. А в этом году звезда некоторое время была без работы, но потом вернулась на сцену.
Примечательно, что этим летом Анна провела время в Италии. Она выступала в Вероне, где проводила время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.
Она часто гуляла с друзьями. Певица славится своими яркими образами. Нетребко не раз щеголяла в шортах и коротких платьях. Она каждый раз восхищала поклонников образами.
А на днях Анна приехала в Турцию. Она решила насладиться каникулами на курорте. На днях певица посетила банкет, который устроил ее коллега. Тогда она блистала в балахоне.
А вот 16 августа артистка поделилась кадрами, на которых позировала в коротком платье оверсайз с принтом. Лук дополнили босоножки на тесемках и золотая сумка. Нетребко сразила поклонников.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Многие стали писать Анне комплименты. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Платья-трансформеры всегда очень хорошо корректирую фигуру. Это универсальный вариант, особенно незаменимый на отдыхе. Пожалуй, хотя бы одно платье-трансформер должно быть в гардеробе каждой девушки независимо от ее возраста и размера одежды.
Однако, чтобы платье-трансформер правильно моделировало фигуру, нужно понимать свои «плюсы» и «минусы». Мне кажется, что Анна их не понимает. Судя по этим фото, она сделала из себя шарик на тонких ножках. Подобного эффекта помог бы избежать пояс. Причём это могло быть какое-то изысканное украшение в виде золотой цепи. Такой вариант не спорил бы с нарядом отпускницы, но подчеркнул талию и не позволил бы струящейся ткани «надувать» Аню.
В остальном же у меня претензий нет. Достойный наряд для статусной женщины. Дорогая ткань, богемные цвета. Все очень даже приемлемо и актуально, если правильно носить», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro