«Должно быть у каждой»: Нетребко в платье-трансформере богемного цвета и модных босоножках отметилась в Турции

Оперная дива проводит отпуск на море. Она похвасталась своим женственным образом, который оценил модельер Наз Маер.
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Анна Нетребко свою жизнь посвятила музыке. Она одна из самых известных оперных певиц в мире. Артистка обычно много гастролирует.

Она объездила Европу, пела в Нью-Йорке и свое 50-летие отметила на сцене Кремля. А в этом году звезда некоторое время была без работы, но потом вернулась на сцену.

Примечательно, что этим летом Анна провела время в Италии. Она выступала в Вероне, где проводила время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

Она часто гуляла с друзьями. Певица славится своими яркими образами. Нетребко не раз щеголяла в шортах и коротких платьях. Она каждый раз восхищала поклонников образами. 

А на днях Анна приехала в Турцию. Она решила насладиться каникулами на курорте. На днях певица посетила банкет, который устроил ее коллега. Тогда она блистала в балахоне.

А вот 16 августа артистка поделилась кадрами, на которых позировала в коротком платье оверсайз с принтом. Лук дополнили босоножки на тесемках и золотая сумка. Нетребко сразила поклонников. 

Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды

Многие стали писать Анне комплименты. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. 

«Платья-трансформеры всегда очень хорошо корректирую фигуру. Это универсальный вариант, особенно незаменимый на отдыхе. Пожалуй, хотя бы одно платье-трансформер должно быть в гардеробе каждой девушки независимо от ее возраста и размера одежды.

Однако, чтобы платье-трансформер правильно моделировало фигуру, нужно понимать свои «плюсы» и «минусы». Мне кажется, что Анна их не понимает. Судя по этим фото, она сделала из себя шарик на тонких ножках. Подобного эффекта помог бы избежать пояс. Причём это могло быть какое-то изысканное украшение в виде золотой цепи. Такой вариант не спорил бы с нарядом отпускницы, но подчеркнул талию и не позволил бы струящейся ткани «надувать» Аню.

В остальном же у меня претензий нет. Достойный наряд для статусной женщины. Дорогая ткань, богемные цвета. Все очень даже приемлемо и актуально, если правильно носить», – высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  