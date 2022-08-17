«Должно быть у каждой»: Нетребко в платье-трансформере богемного цвета и модных босоножках отметилась в Турции

Многие стали писать Анне комплименты. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Платья-трансформеры всегда очень хорошо корректирую фигуру. Это универсальный вариант, особенно незаменимый на отдыхе. Пожалуй, хотя бы одно платье-трансформер должно быть в гардеробе каждой девушки независимо от ее возраста и размера одежды.

Однако, чтобы платье-трансформер правильно моделировало фигуру, нужно понимать свои «плюсы» и «минусы». Мне кажется, что Анна их не понимает. Судя по этим фото, она сделала из себя шарик на тонких ножках. Подобного эффекта помог бы избежать пояс. Причём это могло быть какое-то изысканное украшение в виде золотой цепи. Такой вариант не спорил бы с нарядом отпускницы, но подчеркнул талию и не позволил бы струящейся ткани «надувать» Аню.

В остальном же у меня претензий нет. Достойный наряд для статусной женщины. Дорогая ткань, богемные цвета. Все очень даже приемлемо и актуально, если правильно носить», – высказался эксперт.