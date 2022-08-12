«Наивность и девочковость»: Нетребко в белом платье бэби-долл и косынке сделала акцент на стройных ногах

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она не раз выступала в США, а также объездила Европу с гастролями.

Обычно попасть на концерт артистки достаточно сложно, так как билеты раскупают. А в этом году с ней перестали работать в некоторых театрах, поэтому звезда стала меньше выступать.