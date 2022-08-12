«Наивность и девочковость»: Нетребко в белом платье бэби-долл и косынке сделала акцент на стройных ногах

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она не раз выступала в США, а также объездила Европу с гастролями.
Обычно попасть на концерт артистки достаточно сложно, так как билеты раскупают. А в этом году с ней перестали работать в некоторых театрах, поэтому звезда стала меньше выступать.
Этим летом Анна успела провести время дома в Вене. Но потом она приехала в Италию, где уже несколько недель дает концерты.
При этом свободное время артистка посвящает прогулкам с сыном Тьяго. Она посещает интересные места. Каждый раз Нетребко предстает в новых образах. Все чаще она отдает предпочтение головным уборам и коротки платьям.
На этот раз оперная дива отметилась в Вероне в белом платье бэби-долл с рукавами-буфами нежным принтом. Наряд подчеркнул ее стройные и загорелые ноги. Черные сандалии с перьями и косынка дополнили летний образ. Многие поклонники осыпали ее комплиментами. Но нашлись и те, кто решил, что в 50 лет Анна носит наряды не по возрасту.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Аутфит Нетребко для сайта Teleprogramma.pro также оценил модельер Наз Маер.
«Достаточно странный образ для взрослой, самодостаточной и статусной Анны Нетребко. Наивность и девочковость имеют место быть даже в гардеробах взрослых женщин, но только в случае, когда эти мотивы являются продолжением внешности. Яркий пример – Валерия. У неё настолько кукольная внешность, что даже в наряде девочки она будет смотреться уместно.
На Анне же такие пируэты выглядят, как перегиб.
Сейчас наведем порядок к ее образе. Шлёпки оставляем, а к платью добавляем длину до середины икры. На голову отправляем шляпку-канотье с черной лентой под тон обуви. И добавляем черный корсет или поясную сумку - нам нужно подчеркнуть талию. Все, минимум дополнений и великолепный образ для прогулок по европейским улочкам готов», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro