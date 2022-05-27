«Статусно, но не броско»: жена Вдовина Николаева показала идеальный образ в стиле «Городской шик»

Телеведущая и жена бизнесмена Игоря Вдовина Елена Николаева, очевидно, следит за трендами и имеет собственного стилиста.

Практически все ее образы собраны идеально и получают высокие оценки модных экспертов Teleprogramma.pro. Не стал исключением и наряд Елены Николаевой, в котором она предстала на прогулке по Москве.

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева заявила, что Елена Николаева умеет одеваться дорого, но при этом не выглядеть нарочито богато.

«Образ в стиле «Городской шик» (не путать с уличным), — отметила стилист Лариса Тимиряева. — В данном стиле совмещены роскошь и элегантность, сдержанная классика и модные тенденции. Отличительные черты данного стиля: сдержанная роскошь, идеальный крой, свободный или полуприлегающий силуэт, классические принты (клетка, полоса…), спокойные сдержанные расцветки качественных тканей, аксессуары только высшего качества. В его основе лежит классика, поэтому акцент на качестве. Но он отличается от классического и делового стилей тем, что в нем применяются самые модные тенденции, и он более демократичен. Как мы видим, в образе Елены Николаевой вместо классических брюк белые джинсы прямого кроя, которые создают эффектный черно-белый контраст с топом и яркое сочетание с алыми туфельками. Элегантный жакет сдержанной бежевой расцветки с принтом в классическую клетку, но рукава подвернуты, что добавляет нотку расслабленности. Нитка жемчуга в сочетании с тонкой золотой цепочкой с крестиком гармонично сочетаются с элегантными серьгами «Шанель». Все статусно, но не броско. Выглядеть дорого, а не богато — это и есть стиль «Городской шик». Это стиль леди на прогулке по городу».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.