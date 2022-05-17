«Купили первую лошадку»: Николаева похвасталась подарком Вдовина для маленького сына

Бизнесмен Игорь Вдовин не так давно построил для своей новой семьи — жены Елены Николаевой и сына Александра — дом на Новорижском шоссе.

На участке особняка есть спа и конюшня. Елена Николаева увлекается верховой ездой.

А теперь она начала приобщать к этому виду спорта и развлечения и сына, которому скоро исполнится пять месяцев.

В микроблоге Елена Николаева показала кроху Александра, который восседает верхом на маленьком пони. Папа Игорь Вдовин поддерживает сына за ручки.

«Александрику купили первую лошадку», — подписала кадр Елена Николаева.

Напомним, сын телеведущей Елены Николаевой и ее мужа-бизнесмена Игоря Вдовина появился на свет 21 декабря 2021 года. Малыш стал первенцем пары.

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