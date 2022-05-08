Смело: жена Вдовина засветила стройные ножки, грациозно усевшись на разобранной постели

Бизнесмен Игорь Вдовин, ставший известным после гражданского брака с Анастасией Волочковой, и его жена Елена Николаева во время майских праздников отправились в путешествие по Узбекистану.
Елена Николаева в микроблоге делится моментами этой поездки, попутно вспоминая, как провела в Ташкенте свое детство.
Телеведущая мечтала выпить кумыс, вкус которого помнит с ранних лет. И сумела найти этот напиток и насладиться им.
«Ташкент, доброе утро! Кумыс нашли, когда ездили в горы на шашлыки. Клубника же – повсюду», — поделилась Елена Николаева в микроблоге.
Публикацию она сопроводила снимком, на которые раньше не решалась. В кадре Елена Николаева предстала со стаканом кумыса, сидящей на белоснежной постели. Крупным планом на фото запечатлены стройные ножки телеведущей.
«Это от клубники такие ножки растут? Тогда я в магазин», «Утро радостного человека!», «Какие ножки!», «Красивые ноги», — сделали комплименты Елене Николаевой ее подписчики.
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