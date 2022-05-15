«Модница недели» среди звездных бабушек: Стриженова идеальна в стиле бохо-шик, а Зудина оделась аляповато

Модный эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Лариса Тимиряева оценила образы известных дам, доказывающих, что бабушка – это всего лишь родственный статус, а не намек на возраст и стиль жизни.

Сегодня в нашей подборке – блистательные женщины, которые счастливы в своем статусе бабушек. Наличие внуков вовсе не означает, что нужно отказаться от привычного образа жизни и модных нарядов.

Аутфиты этих звезд можно смело копировать, но лучше учесть нюансы, на которые обратила внимание модный эксперт Teleprogramma.pro, имидж-стилист Лариса Тимиряева.

Екатерина Стриженова

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова стала бабушкой четыре года назад. Внуком Петей Петровичем звезду одарила старшая дочка Анастасия. Слово «бабушка» с этой статной красавицей не ассоциируется от слова «совсем».

«Образ Екатерины Стриженовой роскошный и женственный, с приталенным укороченным бархатным жакетом, что сейчас очень модно. Модно и приталенность, и укороченная длина, и бархат. Акцентом в образе выступает юбка, объединившая в себе металлизированный блеск и романтическое кружево. Она и задает стиль всего образа. Сам фасон юбки с кружевными клиньями, ее яркость в стиле свободолюбивого бохо-шик. Нотку шика поддерживает бархатный жакет, а нотку бохо — серьги-кольца и клатч из бахромы. Прическа поддерживает элемент шика своей классической элегантностью, а красная помада поддерживает яркость бохо стиля. Кстати, стиль бохо-шик — один из самых сложных современных контрастных стилей. «Бохо» — это смешение различных этнических направлений в одном, это природа, натуральность, независимость, свобода и комфорт. «Шик» — это изысканность и элегантность, что предусматривает сдержанность, воспитание, соответствующие манеры поведения, т.е. рамки, границы. Умело объединить эти две противоположные составляющие в единый образ и с ювелирной точностью попасть в границы стиля бохо-шик очень сложно. Екатерине это удалось на все 10 баллов. Ни одной случайной детали в образе. Браво!»

Певица Валерия

В статусе бабушки певица Валерия ходит с первого дня 2021 года. Ее внучка Селин появилась на свет первого января.

«Певицу Валерию с ее наивным романтизмом в персональном стиле бабушкой воспринимать очень сложно. Время над ней не властно. Блондинка в белом монохроме, конечно же, смотрится органично и гармонично. Украшения с сочетанием золота и жемчуга идеально дополняют белый цвет одежды и золото волос. Обратите внимание на модный фасон брючного костюма с женственной ноткой легкой приталенности жакета и широких, расклешенных книзу, брюк. В этом году просто ворвалась и утвердилась мода на женственность, приталенность в силуэте. Единственное, что добавляет приземистости силуэту — это кроссовки. Такой фасон брюк требует либо высокого роста, либо объемный каблук. Ведь не даром в 70-е такие брюки носили в сочетании с обувью на очень объемной платформе, которая, кстати, в весенне-летнем сезоне 2022 в тренде. Так что, поставлю 9».

Марина Зудина

Актриса Марина Зудина несколько месяцев скрывала от общественности, что стала бабушкой. Ее единственной внучке Мие, дочери сына Павла Табакова, грядущим летом исполнится два года. Малышка – копия своего знаменитого деда Олега Табакова.

«Улыбчивую, моложавую, с великолепной фигурой, Марину Зудину сложно назвать бабушкой. У нее абсолютно миловидная девичья внешность, но образ неудачный. С рубашкой все ок. Она объемная, слегка заправлена, слегка свободна — все на современный манер, но джинсы слим с аппликацией по бокам штанин смотрятся аляповато. Тем более, что рубашка и так с активным принтом, поэтому получился перебор в акцентах. Обувь в данном образе живет своей жизнью. Она ни джинсы не поддерживает, ни пропорции силуэта… Объем сверху нужно было поддержать более объемной обувью или подобрать обувь, которая визуально продлевала бы ногу, сочетаясь с джинсами. А здесь и так посадка занижена, да еще и ботильоны режут ногу. Понятно, что имея идеальную фигуру, можно не задумываться о корректирующих техниках, но когда есть что показать, можно же более презентабельно себя продемонстрировать. У Марины очень много красивых образов. Но за этот больше 7 баллов поставить не могу».

Ирина Круг

Певица Ирина Круг в июне отпразднует годик внучке Виктории и столько же своему прекрасному статусу бабушки. Это слово рядом с ее именем звучит странновато. Образ молодой красивой женщины впечатлил стилиста продуманностью до мелочей.

«Образ певицы Ирины Круг в единой органике с антуражем, причем, как в цветовом решении, так и в ритме линий и объемах. Поэтому воспринимается все целостно, как картинка. Женщину создают прическа и обувь, говорят французы. А они знают толк в моде. Ритм линий в образе Ирины задает прическа, а стиль — обувь. «Если у вас уложены волосы и на вас хорошие туфли, то вы можете идти на улицу в чем угодно», — говорит дизайнер Айрис Апфель. Обратите внимание, как грамотно подобрана обувь, которая формой носа и каблука + черный цвет в сочетании с коричневой подошвой в единой гармонии с плечевой одеждой (объемный джемпер такого же коричневого цвета оттенка корицы и черной водолазки). У обуви единый ритм с прической: округлость + четкая линия. Кстати, джемпер повторяет тот же ритм линий: округлая форма + четкая линия прорезного карманчика на груди. Все эти детали и создают гармонию и целостность. Модного градуса добавляют джинсы прямого кроя, свободного силуэта, поскольку они в топе самых модных в весенне-летнем сезоне 2022. Образ настолько целостный и гармоничный, что ни добавить, ни убрать. 10».

Светлана Бондарчук

У журналистки Светланы Бондарчук две очаровательные внучки, которыми ее одарил сын Сергей и бывшая невестка Тата. Как и остальные участницы нашей модной битвы, Светлана Бондарчук разрушает стереотипы о бабушках.

«Нежная палитра красок белого с небесно-голубым — платья и легкого кардигана, да еще и на фоне весеннего неба и молодой зелени природного антуража, контрастируют с насыщенным рыжим цветом осенней листвы у обуви и с насыщенным винным оттенком красного цвета лака на ногтях. Да и фасон обуви грубоват для такого нежного, легкого ансамбля одежды. Очень идет Светлане Бондарчук небесно-голубой цвет платья. Трикотаж в модных фаворитах в весенне-летнем сезоне 2022 года. Полупрозрачный кардиган с модными разрезами на рукавах добавляет образу эфемерности, а силуэту — хрупкости. Светлана в отличной форме. Убрать бы обувь… Лучше бы она стояла босиком, была бы целостная картинка солнечного весеннего утра. А так — 8 баллов».

Подводим итоги

На первую ступень нашего модного пьедестала поднимаются сразу две звездные бабушки – Екатерина Стриженова и Ирина Круг.

Второе место с отставанием всего в один балл занимает певица Валерия, третье – Светлана Бондарчук.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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