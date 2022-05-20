«Элегантное бохо»: телеведущая Николаева показала, как легко и просто сделать ноги длиннее

В конце прошлого года звезда канала «Россия 1» Елена Николаева впервые стала мамой. Бизнесмену Игорю Вдовину она родила сына Александра. А спустя месяц после его появления на свет вышла на работу.

Накануне Елена появилась в студии в струящемся наряде кремового оттенка. Эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова считает, что образ Елены очень гармонично сочетается по цвету и стилю с образом ее соведущего.

«Подобное платье в стиле бохо вполне актуально. Цвет идет девушке и подчеркивает тон ее кожи и волос. Платье удачно дополнено ремешком и ожерельем в стиле бохо. В данном случае — это элегантное бохо. Потому что одежда в рамках стиля может быть очень разной. Нюдовые лакированные лодочки хорошо дополняют костюм», — сказала Шабанова.

По словам эксперта, с точки зрения пропорций образ смотрится правильным.

«За счет ремешка на талии ноги выглядят длиннее, а светлые туфли не режут силуэт. Подобное платье вполне можно надеть на работу жарким летом, при условии, что в компании нет строгого дресс-кода», — подчеркнула Шабанова.

Справка Teleprogramma.pro

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Образование: школа шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». Работает стилистом с конца 2018 года.

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