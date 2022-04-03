Модница недели на шоу «Маска»: какие наряды Валерии стилист не советует повторять дамам в возрасте 50+

Шоу «Маска» телеканала НТВ, безусловно, является не только очень интригующим, но и столь же ярким и зрелищным. Участники в невероятных костюмах, перевоплощения и разоблачения. Но шоу происходит не только на сцене. Не отстают и члены судейской коллегии. Они устраивают свое шоу нарядов.

Сегодня под модным прицелом образы певицы Валерии.

«Если смотреть объективно, и не пытаться отдать дань тому, как хорошо выглядит Валерия для своего возраста, то некоторые ее образы вызывают вопросы», — отметил модный эксперт Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

«Есть преимущество»

Первый образ Валерии и сразу же попадание в «десяточку».

«Яркая фуксия – интересный вариант. Стройным блондинкам такие цвета и крой очень идут. Асимметричное платье всегда смотрится интересно. И в этом платье есть одно большое преимущество – оно не перегружено. Один цвет и одна визуальная основа. Валерии вполне позволительны такие решения, она стройна, поэтому смело может открывать руки и шею. Оценка образа 10 из 10».

«Самое эффектное»

Этот наряд Валерии на шоу «Маска» Наз Маер назвал самым эффектным, но специалиста несколько смутила подача.

«Пожалуй, это платье самое эффектное из всей подборки. Оно интересно сшито, короткое и яркое, но при этом не вульгарное. Наряд вызывает желание его рассматривать. Ткань так и хочется потрогать. Стильная асимметрия и объемные рукава в этом сезоне очень ценятся звездными модницами. Под такие платья цвет кожи должен быть идеально ровным, так как линия декольте невольно приковывает взгляд. Оценка образа 7 из 10».

«Интересный выбор»

Очевидно, что Валерия не придерживается принципа – чем проще, тем лучше. Этот сложный наряд, придуманный для нее стилистами, певица вполне выдержала и получила высокую оценку.

«Красное платье с баской и белая блуза с вышивкой очень интересный выбор. Его хочется разобрать на детали. Итак, что у нас есть интересного и цепляющего: объемные рукава, контрастная вышивка, корсетный верх у платья, баска на талии. Деталей много и образ может немного выглядеть тяжелым, но это все легко компенсируется с помощью легкой ненавязчивой прически и мягкого макияжа. Сочетание трех цветов – красного, белого и черного, где красный является самым активным и подавляющим, подходит не всем и не все умеют его сочетать. Но, судя по всему, дизайнеры и стилисты Валерии хорошо потрудились над этим выходом. Оценка образа 10 из 10».

«Невнятная расцветка»

Модельер Наз Маер не смог скрыть своего разочарования, комментируя этот образ певицы Валерии. Ровесницам звезды повторять за ней категорически не рекомендуется.

«Наряд, в котором она запечатлена рядом с Филиппом Киркоровым, вызывает некоторое недоумение. Абсолютно невнятная расцветка, которая добавляет возраста. Нестандартный вырез, из которого виднеется неровная линия загара. Крайне неудачный выбор. Хотя, крой платья достаточно неплохой, если не обращать внимания на вырез. Если вам хорошо за 50, то советую отказаться от подобного сочетания цветов. Это прибавляет возраста и даже некоторой усталости. Яркий розовый оттенок помады придает свежести певице, но сильно выделяется на фоне общего ансамбля. Я бы посоветовал заменить его на нюдовый. Оценка образа 4 из 10».

«Сочетание шика и непринужденности»

Ох, как красиво смотрелась Валерия в этом белом платье на фоне одетого в лимонный пиджак председателя судейской коллегии Филиппа Киркорова.

«Платье бэби-долл — мечтательное сочетание шика и непринужденности. Единственная сложная деталь – это рукава. И как мы можем заметить, Валерия любит такие элементы. Молочный цвет отлично сочетается с фарфоровым цветом кожи певицы. Интересной деталью стала милая шляпка. Не все модницы умеют носить этот аксессуар, а у Валерии это отлично получается. Не могу не отметить трендовое украшение из длинных нитей жемчуга, которое выглядит авангардно и смело. Оценка образа 10 из 10».

Подводим итоги

На первой ступени модного пьедестала почета на этот раз тесновато. Сразу трем образам певицы Валерии поставил высшую оценку модельер Наз Маер. «Золота» удостоены платье цвета фуксии, наряд с баской и вышивкой и белое платье в стиле бэби-долл.

На втором месте – серебристое платье с объемными рукавами. И на третьем – наряд с нестандартным вырезом.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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