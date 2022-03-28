«Первый раз было такое»: ведущий «Маски» показал, что происходило за кулисами после разоблачения Леопарда

В минувшее воскресенье, 27 марта, на шоу «Маска» состоялось очередное разоблачение.

Маску пришлось снять Леопарду. Оказалось, что в костюме хищницы выступала певица и автор песен Мари Краймбрери.

После разоблачения и завершения съемок, как выяснилось, Мари Краймбрери еще долго мило беседовала с одним из членов жюри проекта Тимуром Батрутдиновым и ведущим «Маски» Вячеславом Макаровым.

Вячеслав Макаров решил, что это должны видеть поклонники всех троих и опубликовал в телеграм-канале видео, на котором запечатлен момент общения с Мари Краймбрери.

«Эксклюзивчика вам в ленту! Первый раз было такое: съемки окончены, маска снята, а мы с Леопардом (Мари) и Тимуром на насыщенных эмоциях разговаривали минут 20, когда уже из павильона уехали почти все, а нас было не остановить», — написал Вячеслав Макаров под видео.

Он назвал Мари Краймбрери очень талантливым автором и исполнителем, признавшись, что давно следит за ее творчеством.

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