Балаклавы, платки-дутики, панамы: какие трендовые головные уборы носят Пугачева, Нетребко и другие звезды

В этом сезоне на смену шапкам пришли необычные головные уборы. Еще Валентин Юдашкин задал новый тренд, который подхватили звезды.

Каждый год с наступлением зимы приходится утепляться. Примечательно, что в этом сезону в моду вошли многослойные образы. Однако не всем нравится носить свитер и пуховик вместе. Также многие не любят шапки, так как в них сложно сохранить прическу.

Но в 2022 году Валентин Юдашкин задал новый тренд. Теперь многие модницы заменяют шапки балаклавами, а также платками и утепленными панамками.

Это зимой крайне актуальными стали косынки и платки. Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала настоятельно советовала женщинам присмотреться к этим головным уборам.

Екатерина Стриженова

Ведущая Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она привыкла всегда выглядеть безупречно. Ведущая появляется в кадре в лаконичных образах.

В обычной жизни она носит шубки и пальто с косынками. К своей белой шубке Екатерина подобрала мягкую меховую косынку в тон. Такой образ смотрелся броско и женственно. Более того, эксперты утверждают, что платки стоит носить тем, у кого кругло лицо, так как тогда она выглядит более худым.

Анна Нетребко

Оперная дива Анна Нетребко славится не только своим вокалом, но и чувством стиля. Она не скрывает, что в ее гардеробе много образов. Артистка стала одной из первых, кто поддержал тренд на дутые платки. Во время путешествия по России она предстала в алом стеганом пуховике и утепленной косынке. Анна выглядела стильно и броско. Более того, она поддержала тренд на монохром.

Также у Нетребко нашелся еще один актуальный головной убор. Она сочетала пуховик-баллон модного оттенка экрю с шапкой-горшком. Также ее называют «гномья шапка». Такой необычный головной убор всегда привлечет внимание и выглядит необычно за счет свей формы.

Любопытно, что и серый и желтый тона Институт цвета Pantone назвал в этом году самыми главными. Эксперты решили, что эти оттенки лучше других отражают настроение людей в пандемию. Серый выражает грусть, а желтый — мечты о празднике и солнечном свете.

Наталья Водянова

Знаменитая модель Наталья Водянова может похвастаться хорошим вкусом. Она регулярно общается с модельерами, поэтому в курсе трендов. Наталья отметилась на прогулке в плюшевой панамке. Она сочетает ее как с жакетами, так и с экошубкой в тон. Стилисты отмечают, что она очень актуальная в этом сезоне.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева тоже любит панамки. Она зачастую хвастается новыми головными уборами. Не так давно артистка отправилась на вечеринку в балаклаве, которую советует носить Валентин Юдашкин. Звезда выбрала необычный фасон со стразами, поэтому она сочеталась с ее вечерним костюмом. Брежнева выделялась из толпы и выглядела ультрамодно.

Ксения Собчак

Вслед за Брежневой подхватила тренд Ксения Собчак. Когда она отдыхала в Куршевеле, то носила пуховые комбинезоны и спортивные костюмы. Телеведущая дополнила лук вязаной балаклавой Prada. В таком уборе она не только смотрелась стильно, но и не мерзла. Стоит добавить, что Собчак любит необычные вещи. На вечеринке ее видели даже в ажурном чепчике.

Алла Пугачева

А если шапки вам нравятся, но уже надоел обычный фасон, то в моду вернулись шапки-ушанки, на которые стоит обратить внимание. Алла Пугачева приобрела такой головной убор в белом цвете с мехом и сочетает его в белой шубкой.

Образ выглядит роскошно и современно. В свои 72 года она не перестает удивлять поклонников модными образами. И к слову, певица дружит с Валентином Юдашкиным, который часто дарит ей наряды.

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