Сама женственность: Стриженова в шифоновом платье в горох и белых лодочках пришла в «Останкино»

Екатерина Стриженова не скрывает, что любит проводить время на отдыхе. Однако она работает телеведущей, поэтому крайне редко ей удается отправится в путешествие.

Не удивительно, что муж Александр на Новый год подарил ей поездку на Мальдивы. Там они провели каникулы, наслаждаясь теплой погодой. Примечательно, что артистка то и дело хвасталась женственными нарядами.

Но теперь Екатерина вернулась на работу. Порой она устраивает танцы в коридорах «Останкино», чтобы снять стресс после съемок. Стилисты подбирают ей костюмы и юбки-футляры, подчеркивающие ее достоинства.

А вот 20 января она предстала в студии в струящемся шифоновом платье в белый горох. Легкий наряд дополняли туфли-лодочки белого цвета. 53-летняя телеведущая сделала акцент на тонкие щиколотки и подчеркнула талию.

Во время съемок Екатерина пыталась держать под контролем гостей, которые то и дело норовили отлучиться. Однако от ее взора ничего не ускользало.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. «Вот это красавица», «Какое изумительное платье», «Выглядите просто превосходно», «Как хочется вами любоваться», «Такой ретрообраз прям украсил вас», «Вот это женственность!», «Платья вам очень идут», — прокомментировали пост подписчики.

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