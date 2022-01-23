Модница недели в сериале «И просто так…»: Кэрри впала в ностальгию, а Шарлотта – богиня женственности

Модельер Наз Маер оценил для Teleprogramma.pro образы трех подруг – Кэрри, Миранды и Шарлотты. Кто же из них самая большая модница?

На этой неделе в модную битву вступают три близкие подруги – героини сериала «И просто так…» Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс. Модно ли то, что носят персонажи культового фильма, оценил модельер Наз Маер.

«Главным героиням по 55. Они объективно хороши: стройные, модные, настоящие. Разберем их образы и посмотрим, можно ли применить их в повседневной жизни и наших реалиях», — отметил Наз Маер.

Платья в большом городе

На первый взгляд может показаться, что все три образа хороши. Но не спешите бежать в магазин в поисках точно таких же нарядов. Узнайте, что думает о них специалист.

«Шарлотта – пример элегантности и женственности. Даже набранные пара килограмм лишь подчеркнули ее утонченный стиль, придав фигуре мягкую округлость. Ее образ кажется лучшим из всех на этом фото. Белая футболка под платье – актуальный прием последних сезонов. Он не только добавляет изюминку наряду, но и не делает платье с глубоким вырезом слишком «экстра» для выхода в город взрослой женщины. 10 баллов. Знаменитый пояс с заклепками — любовь Кэрри Брэдшоу, в данном образе вызывает вопросы. Без него образ смотрелся бы более легким, женственным и понятным. Он же утяжеляет фигуру. На стройной Джессике Паркер этот прием не сработал в минус, но вот девушкам другой комплекции такой контраст пояса и платья лучше не использовать. 5 баллов. А вот Миранда тут выглядит довольно просто и скучно. Самым ярким элементом образа можно назвать лишь пояс. Однако рюкзак и шопер в этом наряде совсем неуместны. Такой образ понятен в контексте сюжетной линии и потери себя героиней, но при оценке вне истории получает 4 из 10. Чтобы уравновесить рюкзак с платьем, стоило выбрать кеды или кроссовки светлого оттенка».

Кэрри и Миранда на прогулке по Нью-Йорку

Кэрри и Миранда любят поговорить на темы, которые непонятны патриархальной Шарлотте. Поэтому подруги периодически проводят время вдвоем, а не втроем.

«Для прогулки по Нью-Йорку женщины выбрали достаточно разные наряды. Кэрри, как ей свойственно, надела достаточно яркий, неоднозначный образ. Он кажется слегка перегруженным деталями: серебряный аксессуар на талии, пилотка с пером и жакет с растительным принтом. Все элементы сочетаются, но «играют на грани». Поэтому – 8 баллов. А вот у Миранды все просто и лаконично. Платье, пояс, крупная сумка – удобно и актуально. Хочется отметить отличную игру оттенков, ведь даже алый пояс гармонично заигрывает с сережками, а обувь на танкетке сочетается с извилистыми полосами на платье. Единственный минус в обуви, да, танкетка – это про удобство, но точно не про модные тренды, поэтому 7 баллов».

Шарлотта: аплодисменты стилистам

Персонаж Шарлотты — про приличия и утонченность. Даже на прогулку с собакой она выходит в наряде, продуманном до мелочей.

«Образ Шарлотты во время прогулки с собакой собрал массу восторгов. Его публиковали все модные паблики, и тут понятно почему. Сложный, интересный и вкусный, – так можно описать этот наряд. Каждая деталь играет на руку актрисе. Туфли в цвет пояса уравновесили все разнообразие цветов и собрали их воедино. Даже принт сумочки для собачьих пакетиков хорошо сочетается с деталями на сумке и блузой. Браво стилистам! 10 баллов».

Три подруги и контраст вкусов

Чем еще хороши Кэрри, Миранда и Шарлотта? Они никогда не копируют образы друг друга и не бегут покупать в магазин вещь, которую увидели на подруге.

«Кэрри вдается в ностальгию и использует любимые детали в нарядах. Опять же, Кэрри Брэдшоу – это про яркие образы с тысячами деталей. Она не изменяет своей любви к шпилькам. Вопрос со звездочкой, насколько же удобно женщине 55 лет в них бегать по городу, но тут дело привычки и мотивации быть фэшн-гуру. 9 баллов. Шарлотта – богиня женственности. Этот образ идеален. Даже придираться к немного устаревшей модели сумки Christian Dior не стану, хотя смелая и модная Trotter Saddle от того же бренда в черной коже вписалась бы намного лучше, поэтому 9 баллов. Без сомнения, главный козырь Миранды – брюки палаццо. Может показаться, что свободная рубашка не совсем подходит, но именно такое сочетание не делает образ слишком строгим и парадным. Заменить ее можно было бы и на легкий вверх в контрастном цвете, но мода на монохромные образы этого не позволила – 10. P.S. Все образы героинь хочется обсуждать, и это говорит о хорошей работе стилистов. Немногие смогут и решатся повторить их в жизни, однако запомнят уж точно!»

Подводим итоги

Спойлер — главная героиня сериала «И просто так…», писательница Кэрри Брэдшоу проиграла модную битву своим подругам.

На первое место нашего модного пьедестала почета поднимается Шарлотта. Двум ее образам модельер Наз Маер поставил высшую оценку – 10 баллов.

«Серебро» получает Миранда – один ее образ по версии модельера Наз Маера оказался безупречным и заслужил высшего балла.

У Кэрри Брэдшоу только «бронза». Ни один наряд писательницы не получил высокой оценки модного эксперта Teleprogramma.pro Наз Маера.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер, модельер. Ученик Жана Поля Готье. Дизайнер, модный эксперт, обладатель Премии Вячеслава Зайцева «Дизайнер 2021 года».

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