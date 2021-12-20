«Они разрушили мою мечту!»: реальные отзывы о новом сезоне «Секса в большом городе»

Дождались! Спустя 17 лет на экраны вышел новый сезон популярного сериала «Секс в большом городе». Теперь картина называется «И просто так». Это история про наших старых, добрых героинь Керри, Шарлотту и Миранду, которые со временем изменились, однако проблемы, которые их волнуют, остались все те же.

Надо сказать, что создатели картины постарались – первые серии многих поклонников подвергли в шок. Во-первых, Саманта (Ким Кэтролл) отказалась участвовать в съемках нового сезона. Говорят, что у актрисы возникли конфликты с Сарой Джессикой Паркер. По сюжету, Саманта уехала в Лондон, поссорившись с Кэрри.

Но и это еще не все. В первой серии киношники «убивают» Мистера Бига – Мужчину Мечты Керри! Того самого персонажа, который, можно сказать, являлся для многих символом этого сериала. Многие поклонники даже начали бойкотировать фильм.

GGala: «Кэрри никогда не будет счастлива или что? Мы прошли через шесть сезонов и два фильма боли, драмы и хэппи-эндов, чтобы случилось вот это?!»

Русалоchка: «Это же был Мужчина Мечты! Получается, они разбили мою личную мечту…»

holly: «Я расстроена. Просто тут глубже, чем просто были молодые, стали старые, как некоторые думают. Это реально целая жизнь… Это будто история реального человека, и не одного… И смотреть это, когда тебе тоже 35… И мы все будем 50-летними, если повезет».

Шарлотта все та же мамочка и жена. Удивительно, но ее приемная дочь Лили с удовольствием носит платьица в цветочек, тогда как родная Роуз проявляет характер и одевается ей назло.

Стив оглох на оба уха, у Миранды перемены, и то какие-то странные – она учится в университете, бросив успешную карьеру адвоката.

izhoga: «Сериал заставляет меня осознать, как быстро изменилась наша жизнь за 23 года. И это не про героинь, а про современные гендерные темы, толерантность, новые ценности, моду и многое другое. Сериал окончательно заставил осознать, что 2000-х и 2010-х уже нет и не будет. И сам Нью-Йорк уже не воспринимается таким, каким он воспринимался в 2000-х. Жизнь безумно скоротечна».

Но нашлись и те, кому сериал понравился.

zirius: «Как будто они никогда не уходили. Мне нравится, как они справились со всей ситуацией с Самантой. Но я все равно хотел бы, чтобы она вернулась! Здорово видеть, как эти персонажи действуют и реагируют в совершенно другом мире».

Fiorika: «Я смеюсь… Я плачу… Мне нравится встречаться со старыми друзьями. Спасибо за возвращение этих культовых персонажей!»

А вам понравился сериал ?

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